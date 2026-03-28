Stagione non facile quella in corso per Alieu Njie: tra concorrenza e poco spazio non ha brillato molto ma il futuro è tutto da scrivere

Mancano 8 partite al termine della Serie A 2025/2026. Stagione molto faticosa per il Torino, che si trova ancora in mezzo alle squadre che lottano per non retrocedere, anche se al momento il margine è rassicurante. Baroni ha fallito clamorosamente e adesso c’è D’Aversa che sta salvando la barca. Tanti giocatori hanno deluso e non si è creato affatto l’ambiente ideale per dare spazio ai giocatori più giovani proprio come Alieu Njie. Quella in corso è una stagione difficile per l’attaccante svedese, tra concorrenza e poco spazio. Non ha brillato molto e non ha sorpreso come lo scorso anno ma il futuro è tutto da scrivere vista la giovane età. Vanoli lo aveva lanciato in Prima Squadra e l’anno scorso entrava sempre a gara in corso.

La sua stagione

In totale Njie ha giocato 12 partite (9 in Serie A e 3 in Coppa Italia). 1 gol, 1 assist e 1 cartellino giallo solo in campionato. Cartellino giallo in Parma-Torino 2-1. Gol e assist nella sua partita migliore, Verona-Torino 0-3. Di queste 30 partite giocate, ne ha saltate solo 2 per problemi fisici: Lecce-Torino 2-1 e Milan-Torino 3-2. Convocato in 28 partite, in ben 19 partite è stato in panchina dall’inizio alla fine. 1 volta titolare (Torino-Udinese 1-2) e 8 volte subentrato. Nella stagione 2024/2025 aveva segnato il primo gol in Serie A in Torino-Como 1-0. In questa stagione invece, quella 2025/2026, in Torino-Como 5-1 ha fatto la peggior partita regalando il pallone del quinto gol del Como a Baturina. Dal top al flop. Simbolo del momento che stava vivendo il Torino. Poi però si è ripreso, anche se con D’Aversa non ha ancora esordito: tre partite in panchina e una non convocato per infortunio. Adesso è in Nazionale Under 21 della Svezia.

Il futuro è dalla sua parte

Ma il futuro è tutto dalla sua parte. In granata è cresciuto ed è passato dalla Primavera alla Prima Squadra. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2029. Il 15 luglio 2025 ha prolungato e c’è anche l’opzione fino al 2030. Non è escluso che possa anche partire in prestito. Ciò che è certo è che il Torino ci punta.