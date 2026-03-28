Gvidas Gineitis ha parlato dal ritiro della sua Nazionale e ovviamente ha parlato anche del Torino, squadra in cui è esploso tra i grandi

Giovedì sera la Nazionale di calcio della Lituania ha giocato contro la Moldavia in amichevole. Risultato finale di 2-0 per la Lituania con gol di Gineitis. Proprio dal ritiro della sua Nazionale, ha parlato il giovane centrocampista granata e ha parlato anche di Toro e di futuro. Queste le sue parole: “Al Toro sono cresciuto costantemente, in questo club ho avuto la possibilità di migliorare ogni giorno grazie agli allenatori, ai compagni e a tutto lo staff. Quale sarà il mio futuro? Voglio continuare a migliorare e dare il mio contributo a Torino”. Anche quest’anno in granata il classe 2004 con il numero 66 sulle spalle, si sta ritagliando il suo spazio ed è sempre al centro del progetto granata.