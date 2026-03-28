Toro.it

Altra giornata di sfide tra le varie rappresentative nazionali, tra i granata oggi è il turno di Adams e di 7 giocatori delle giovanili

Quarta giornata di impegni per le nazionali, tra quelle in campo oggi numerosi giocatori del Torino, con ben 6 partite che andranno a riguardare i tesserati del club granata. Apre la giornata l’impegno di mezzogiorno tra Italia Under 19 e Polonia Under 19, tra gli azzurri convocati Cereser, Ballanti e Bonacina; nel contempo si giocherà anche il match tra Francia Under 19 contro i pari età ungheresi, di cui fa parte il granata Kugyela. Alle 13.00 sarà poi la volta della sfida tra le nazionali Under 19 della Romania di Ceuca e del Liechtenstein, seguita alle 14.00 dai coetanei della Repubblica Ceca e del Belgio, con il quale è stato convocato Olinga, che si sfideranno -come per tutte le precedenti partite elencate – per le qualificazioni agli europei Under 19 che si terranno in Galles in estate. Alle 15.00, sempre nella medesima competizione, in campo l’Albania Under 19 di Cekrezi e i pari età di Malta. Infine, chiude la giornata la sfida dell’unico granata della prima squadra in campo oggi, ovvero Ché Adams, che alle 18.00 ospiterà il Giappone nella sua Scozia.

Che Adams of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 28-03-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Nazionali, debutto per Siviero in Under 20, brilla la Spagna di Obrador