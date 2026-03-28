Altra giornata di sfide tra le varie rappresentative nazionali, tra i granata oggi è il turno di Adams e di 7 giocatori delle giovanili

Quarta giornata di impegni per le nazionali, tra quelle in campo oggi numerosi giocatori del Torino, con ben 6 partite che andranno a riguardare i tesserati del club granata. Apre la giornata l’impegno di mezzogiorno tra Italia Under 19 e Polonia Under 19, tra gli azzurri convocati Cereser, Ballanti e Bonacina; nel contempo si giocherà anche il match tra Francia Under 19 contro i pari età ungheresi, di cui fa parte il granata Kugyela. Alle 13.00 sarà poi la volta della sfida tra le nazionali Under 19 della Romania di Ceuca e del Liechtenstein, seguita alle 14.00 dai coetanei della Repubblica Ceca e del Belgio, con il quale è stato convocato Olinga, che si sfideranno -come per tutte le precedenti partite elencate – per le qualificazioni agli europei Under 19 che si terranno in Galles in estate. Alle 15.00, sempre nella medesima competizione, in campo l’Albania Under 19 di Cekrezi e i pari età di Malta. Infine, chiude la giornata la sfida dell’unico granata della prima squadra in campo oggi, ovvero Ché Adams, che alle 18.00 ospiterà il Giappone nella sua Scozia.