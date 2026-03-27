Pomeriggio che ha visto il debutto con la maglia azzurra nell’Under 20 di Siviero e l’ingresso di Obrador tra i coetanei spagnoli

Prosegue a ritmo incessante, durante questa sosta, l’alternarsi di partite tra le varie rappresentative nazionali, comprese le formazioni giovanili: oggi pomeriggio 2 le partite che hanno riguardato i granata convocati.

La prima è stata la sfida per l’Italia Under 20, che si è trovata a pareggiare per ben 3-3 in una rocambolesca sfida contro i pari età dell’Inghilterra, con gli azzurrini che hanno recuperato ben 3 reti di svantaggio negli ultimi 23 minuti di gara. Tra le file azzurre, oltre all’ingresso di Aaron Ciammaglichella al 46′ (prodotto del vivaio granata in prestito alla Juve Stabia), allo stesso minuto si è visto lo storico debutto con l’Under 20 azzurra per il terzo portiere del Torino Lapo Siviero, che è subentrato al posto del titolare Martinelli. Da evidenziare inoltre, nella formazione inglese, la presenza di Olusesi, il colpo mancato dai granata nell’ultima sessione di calciomercato invernale.

Infine, in campo anche Obrador, con la rappresentativa Under 21 spagnola: per lui vittoria agevole per 0-7 contro i coetani ciprioti. L’esterno granata è subentrato in campo a partita in corso sul risultato si 0-4, sostituendo al 63′ un altro noto volto della Serie A, il giocatore del Como Alex Valle.