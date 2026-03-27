Annata horror fino ad ora per Ivan Ilic, con solo 8 presenze in Serie A e un contratto che lo lega al Toro fino al 2027

Tra le tante note negative da evidenziare in questa stagione 2025/26 in casa Toro, c’è un’importante mole di giocatori granata che non hanno trovato spazio durante il campionato tutt’ora in corso; uno di questi è Ivan Ilic. Il centrocampista serbo classe 2001 era arrivato a Torino nel gennaio del 2023, trasferendosi in prestito con diritto di riscatto dal Verona, riscatto esercitato l’estate seguente per la cifra monstre di 16,5 milioni di euro. Si è sempre atteso di vedere quali fossero le sue indubbie qualità tecniche del numero 8 granata, qualità che però con il tempo sono sparite sempre più, fino ad oggi, in cui il giocatore è costantemente seduto in panchina.

Il perché del declino

Difficile trovare una motivazione unica del crollo di Ilic, così come è altrettanto difficile trovare una scusante a fronte di una spesa così alta per un giocatore che mai è riuscito a muovere gli equilibri della squadra. Ilic si è dimostrato spesso discontinuo nelle prestazioni, quasi più presente in infermeria che sul campo, con ben 38 partite saltate per infortunio: complessivamente pari a un’intera stagione di Serie A. Dati alla mano Ilic ha totalizzato 5 assist e 6 gol nelle sue 72 presenze in granata, un dato che può non sembrare così negativo, ma che proporzionato alla spesa e al valore potenziale del giocatore genera molta delusione. È sempre parso che al serbo mancasse la testa e la disciplina giusta per portare ad alti livelli il suo rendimento calcistico, le sole 8 presenze (di cui un’unica titolarità) di questa stagione ne sono la conferma.

Futuro incerto e difficile

In passato Ilic è stato a un passo da lasciare il Toro, con il trasferimento mai concluso allo Spartak Mosca. Ad oggi, le probabilità di un futuro in granata di Ilic sembrano ormai ridotte ai minimi termini. Anche D’Aversa ha provato ad inserirlo in campo contro la Lazio a partita in corso, ma il centrocampista non sembra convincere neanche il nuovo allenatore, che però è legato al Toro da un contratto che scadrà nell’estate del 2027, il Torino potrebbe cercare un acquirente la prossima estate per evitare di perdere Ilic a 0, ma ci sarà qualcuno disposto a spendere per acquistarlo?