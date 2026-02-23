Enzo Ebosse ha esordito e lo ha fatto dal primo minuto contro il Genoa: ha qualche responsabilità sull’azione del primo gol
Enzo Ebosse ha esordito con la maglia del Torino, ma il suo non è stato certo il debutto che sperava: contro il Genoa è arrivata l’ennesima prestazione negativa della stagione, con la formazione granata che è scesa in campo senza la necessaria cattiveria agonistica, nonostante la posta in palio fosse molto importante. La sfida di Marassi è finita 3-0 per il Genoa, con la difesa del Torino che è tornata ad essere la peggiore della Serie A con gol 47 subiti in 26 partite. Numeri da mani nei capelli. E nel disastro di Genova ci ha messo lo zampino anche Ebosse, anche se non si possono certo scaricare le colpe del ko al difensore.
Un esordio complicato
Di piede mancino, Ebosse è stato schierato come braccetto sinistro. Al primo pallone toccato, ha subito sbagliato la misura di un passaggio, facendo intuire di non essere nella sua miglior giornata. In occasione del gol di Norton-Cuffy, del momentaneo 1-0, è uscito male su Ekuban all’inizio dell’azione. Dopo 45 minuti insufficienti, a fine primo tempo ha lasciato spazio a Prati con il Torino che è passato al 4-3-2 complice l’espulsione di Ilkhan. Insomma un esordio complicato per il camerunese.
Già a Verona poco spazio
Ebosse è arrivato al Torino in prestito dall’Udinese e c’è il diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro. Nella prima parte di stagione aveva vestito la maglia del Verona, ultimo in classifica e praticamente spacciato, ma con i veneti ha giocato pochissimo quest’anno: solo 4 partite, 3 da titolare e 1 da subentrato. Molto probabilmente non era la partita giusta quella del Ferraris per tornare in campo, ma dovrà anche lui cambiare marcia per avere altre occasioni.
Dopo 30 secondi aveva già sbagliato un appoggio e stava mandando in porta Colombo…che dire…sempre viva l’effecì!!!
L’aver gettaro nella mischia Ebosse in una partita delicatissima dimostra la confusione mentale cui è giunto Baroni. Una mossa che fa il pari con quella di avere tenuto in panchina Ismaili e Casadei, fra i meno peggio che abbiamo. E che dire dell’insistenza su Prati, che nella partita precedente era… Leggi il resto »
“L’aver gettaro nella mischia Ebosse in una partita delicatissima dimostra la confusione mentale cui è giunto Baroni” con i giocatori che avuto da inurbano e poi mutare in 3-5-2/5-3-2
“Al nuovo allenatore il compito di rimotivarlo, perchè alternative valide non se ne vedono”
Allora è meglio restare con Baroni… 😉
Solo una società come questa poteva andarsi a raccattare uno pieno di infortuni che faceva la riserva a Verona, cosa doveva fare questo sfortunato pedatore in questo contesto, solo degli incompetenti potevano pensare il contrario