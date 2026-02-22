Le pagelle di Genoa-Torino 3-0: i granata cadono in maniera vistosa al Ferraris e adesso rischiano la Serie B

PALEARI 5.5: subisce gol al 22′. Tiro di Ekuban parato ma respinto non benissimo e palla che finisce sul destro di Norton-Cuffy che a porta vuota non sbaglia. Secondo gol subito al 40′. Stessa dinamica del primo gol ma il primo tiro questa volta è di Baldanzi, il gol di Ekuban. Poco impegnato nel secondo tempo. In difficoltà con i piedi. Non può nulla sul terzo gol del Genoa.

COCO 4.5: torna a giocare sulla destra dopo parecchio tempo. Troppo solo Ekuban per il gol del raddoppio. Con la palla tra i piedi non sa mai cosa fare. Male.

MARIPAN 4.5: Baldanzi si prende gioco di lui prima del 2-0. Fuori posizione e poca impostazione nel primo tempo. Brutta partita. (st 1’ ISMAJLI 6: con lui la difesa si sistema un minimo).

EBOSSE 4.5: esordio in assoluto in maglia granata che coincide anche con la prima da titolare. Male in uscita sull’1-0 dei gialloblù. Non trovava spazio al Verona ultimo in classifica. Un motivo ci sarà. Un esordio e una partita da dimenticare. (st 1’ PRATI 5.5: non prende in mano il gioco a centrocampo).

LAZARO 4: lento, lentissimo a chiudere su Norton-Cuffy in occasione dell’1-0 considerando che sembrava in vantaggio. Dormita clamorosa. Non impeccabile anche nel gol di Ekuban. Errori su errori.

VLASIC 6: nel primo tempo se non ha palla lui la squadra non sa cosa fare. Marcato bene dal Genoa, non ha molto spazio per esprimersi. Predica in mezzo al vuoto. L’unico che ci prova con giocate sensate.

ILKHAN 4: Baroni sceglie lui al posto di Prati in mezzo al campo. Nella prima frazione sbaglia tanti passaggi e tanti cambi di gioco. Poco preciso e poco lucido. Espulso al 47′ per fallo su Colombo. Fallo pericoloso e senza senso. Lascia i suoi in dieci e sotto di due gol.

GINEITIS 5: sacrificio in fase difensiva, ma poco possesso palla in fase offensiva. Sfiora il 2-1 all’inizio del secondo tempo. Non fa la differenza.

OBRADOR 5.5: dopo l’infortunio lo spagnolo torna titolare sulla sinistra. Suo il primo tiro in porta dopo 35 minuti. Qualche sprint c’è ma non basta. (st 38’ PEDERSEN 4: entra e sbaglia regalando il 3-0 a Junior Messias. Film horror).

KULENOVIC 5: il numero 17 vince il ballottaggio con Zapata. Pochi palloni giocabili e zero tiri in porta nel primo tempo. Impreciso nei tocchi in avanti. Esce dopo 15 minuti nella ripresa. (st 15’ ZAPATA 5: servito da Vlasic in area al 68’ può fare meglio e non accorcia).

SIMEONE 5: ammonito nel recupero del primo tempo per fallo tattico su Baldanzi. Si muove ma non incide. Poco servito dai compagni. Certo che può fare di meglio, ma in una squadra del genere in cui non funziona praticamente niente diventa complicato. (st 24’ NJIE 5: non si vede).

BARONI 3: altra partita, altra sconfitta. Questa volta per 3-0. E qual è la novità? Difficile comprendere come possa ancora essere l’allenatore del Torino. Non sa più che pesci prendere. Fattuale. Torino adesso che lotta per non retrocedere. E lui rischia davvero di saltare.