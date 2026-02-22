Le parole del tecnico del Genoa dopo l’importantissima e larga vittoria contro il Toro: 3 punti fondamentali per i rossoblù

Il tecnico rossoblù ha parlato dell’ottima vittoria contro il Torino per 3-0 che ha portato il suo Genoa ad agganciare i granata in classifica: 3 punti fondamentali per la lotta salvezza del grifone sostenuto da tutto Marassi che era sold out. Si è chiesto a De Rossi il motivo del inserimento degli esterni a piede invertito ipotizzando l’analisi del Toro in alcuni suoi difetti, ecco la risposta: “Voglio stimolare i ragazzi in più ruoli: Ellertsson potrebbe fare pure il portiere, è super duttile. I giocatori sono curiosi e vogliono provare a fare tutto, ma non mi ci ha spinto nessun difetto del Toro a fare questa scelta”.

Si è poi ovviamente fatto riferimento a Baldanzi alla sua prima da titolare, grande crescita per l’ex-giallorosso, ecco le parole di De Rossi:“Sono contento per lui, è un ragazzo meraviglioso e sottovalutato qui in Italia. Erroneamente l’avevo già preso alla Roma come vice-Dybala, ma le le squadre forti lo farebbero giocare mezz’ala. A noi serve in quel ruolo con la sua tecnica; si sta sacrificando e per questo questa squadra mi rappresenta, facendo anche inserire i nuovi arrivati come Baldanzi”.

Si è infine notato come De Rossi tenda sempre a provare a fare la partita indipendentemente dall’avversario, ecco il pensiero del tecnico rossoblù: “Sì, secondo me qualsiasi squadra deve avere quanti più giocatori tecnicamente forti per vincere, spesso sono i più intelligenti e leggono le situazioni e i momenti difficili. Sono giocatori che ti risolvono i problemi che l’allenatore fa fatica a risolvere”.