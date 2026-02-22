Nikola Vlasic ha commentato la sconfitta per 3-0 contro il Genoa: “Dobbiamo capire la situazione nella quale siamo dentro”

Nikola Vlasic, molto triste, ci ha messo la faccia e ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Genoa-Torino 3-0: “Siamo entrati molli e abbiamo preso subito due gol. Poi con un uomo in meno è diventato difficile, contro una squadra come il Genoa che è aggressiva. Noi dobbiamo guardarci negli occhi perché siamo in una situazione difficile. Dobbiamo accettarlo. Dobbiamo accettare la posizione in classifica che abbiamo e si tratta di una situazione che non ho mai vissuto. Tutti insieme dobbiamo provare a fare meglio. Se sono più triste o più arrabbiato? Tutte e due. Perché per me abbiamo fatto una buona settimana, lavorando con il giusto spirito. Ho visto una squadra che va bene e lotta in allenamento. Ma poi oggi arriva in partita così e io non so che dire”.

Vlasic: “Un giorno triste”

Vlasic ha poi continuato: “Abbiamo preso due gol uguali oggi. Per me sono cose evitabili con più concentrazione. Non ho visto la squadra come pensavo. Spero che adesso ognuno prenda consapevolezza perché la situazione è difficile. Abbiamo ancora tempo, ma dobbiamo capire bene dove siamo. Contro il Como avevo detto che era stata la partita più brutta della mia carriera. Oggi invece dico che è il giorno più triste. La sensazione che avevo prima della partita era che la squadra stava bene. E invece totalmente il contrario. Ora abbiamo 7 giorni per preparare la Lazio e ogni giocatore deve dare di più”.