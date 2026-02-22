Toro.it

Nikola Vlasic ha commentato la sconfitta per 3-0 contro il Genoa: “Dobbiamo capire la situazione nella quale siamo dentro”

Nikola Vlasic, molto triste, ci ha messo la faccia e ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Genoa-Torino 3-0: “Siamo entrati molli e abbiamo preso subito due gol. Poi con un uomo in meno è diventato difficile, contro una squadra come il Genoa che è aggressiva. Noi dobbiamo guardarci negli occhi perché siamo in una situazione difficile. Dobbiamo accettarlo. Dobbiamo accettare la posizione in classifica che abbiamo e si tratta di una situazione che non ho mai vissuto. Tutti insieme dobbiamo provare a fare meglio. Se sono più triste o più arrabbiato? Tutte e due. Perché per me abbiamo fatto una buona settimana, lavorando con il giusto spirito. Ho visto una squadra che va bene e lotta in allenamento. Ma poi oggi arriva in partita così e io non so che dire”.

Vlasic: “Un giorno triste”

Vlasic ha poi continuato: “Abbiamo preso due gol uguali oggi. Per me sono cose evitabili con più concentrazione. Non ho visto la squadra come pensavo. Spero che adesso ognuno prenda consapevolezza perché la situazione è difficile. Abbiamo ancora tempo, ma dobbiamo capire bene dove siamo. Contro il Como avevo detto che era stata la partita più brutta della mia carriera. Oggi invece dico che è il giorno più triste. La sensazione che avevo prima della partita era che la squadra stava bene. E invece totalmente il contrario. Ora abbiamo 7 giorni per preparare la Lazio e ogni giocatore deve dare di più”.

Nikola Vlasic of Torino FC in action during the Coppa Italia quarter final football match between FC Internazionale and Torino FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 22-02-2026

Iscriviti
Notificami
5 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
direibene18
direibene18
9 ore fa

CAIRO VATTENE

Cup
Cup
9 ore fa

Sei l’unico giocatore vero di questo Torino, l’unico che oggi merita un voto e l’unico per cui vale la pena guardare una partita. Intorno a te, allenatore compreso, il vuoto. Da capitano, prendi tutti a calci nel sedere…

Berggreen
Berggreen
9 ore fa
Reply to  Cup

Con le sue parole,ha di fatto esonerato Mutoni.

Cup
Cup
8 ore fa
Reply to  Berggreen

Giusto, ha fatto un assist anche oggi!

Berggreen
Berggreen
8 ore fa
Reply to  Cup

👍

De Rossi dopo Genoa-Torino 3-0: “Contento per Baldanzi, in Italia è sottovalutato”

Baroni in silenzio: in corso valutazioni sull’allenatore