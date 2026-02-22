Non ci sarà l’analisi del tecnico granata in seguito alla pesante sconfitta per 3-0 contro il Genoa a Marassi

Non ci sarà la conferenza stampa di Marco Baroni. Il tecnico granata non parlerà dopo la sconfitta, pesante, 3-0, del Torino a Marassi. Il tecnico del Torino non si è presentato ai microfoni delle televisioni né in conferenza stampa.

La diretta

Ore 16.30 Una classifica che preoccupa, un Torino in caduta libera: per questi motivi la dirigenza sta valutando il possibile esonero di Marco Baroni. Tra le opzioni c’è D’Aversa.

Ore 15.30 Al momento Petrachi, Baroni e la squadra sono nello spogliatoio a Marassi, chiusi a colloquio.

Ore 15.20 Al momento neppure la dirigenza granata si è espressa sulla partita di oggi: si attendono novità nei prossimi minuti.

Ore 15.15 Baroni non parlerà ai microfoni delle televisioni né in conferenza stampa. Questa la decisione della società e del tecnico. Al momento sono in corso valutazioni sul futuro dell’allenatore: a Genova in tribuna era presente Petrachi e Cairo. Proprio in questi minuti sono in corso valutazioni per capire come affrontare la situazione dopo questo risultato.