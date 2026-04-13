Primavera Torino-Cremonese, la diretta della partita del campionato di Primavera 1: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Il Torino Primavera si sta preparando per scendere in campo per la sfida di campionato contro la Cremonese in programma alle 15.00 allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano.

I granata, reduci da una sconfitta interna contro il Cesena, cercheranno di tornare a portare a casa punti preziosi per allungare il margine sulla zona Play Out e retrocessione. Sulla carta gli uomini di Baldini sembrano essere favoriti, dal momento che la sfida sarà contro l’ultima squadra in classifica, tuttavia servirà una prova convincente per riuscire a superare una diretta concorrente che al momento condivide lo stesso obiettivo del Torino: la salvezza.

Primavera Torino-Cremonese: il prepartita

Mancano solo più 5 giornate al termine del campionato, e ad oggi sono ancora molti i destini incerti delle squadre di Primavera 1. A breve il Torino scenderà in campo allo stadio Valentino Mazzola per ospitare la Cremonese, che nonostante l’ultima posizione in classifica, non vorrà rassegnarsi fino all’ultima giornata della stagione per cercare di mantenere la categoria. La sfida appare sulla carta in favore dei granata, e dopo la recente sconfitta interna per gli uomini di Baldini sarà fondamentale dare il via a una nuova striscia di risultati utili.

Primavera Torino-Cremonese: dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Torino-Cremonese valida per la 33a giornata del campionato Primavera 1 è visibile in esclusiva su Sportitalia, emittente televisiva che ha i diritti del campionato, sul canale 60 e in streaming sul sito ufficiale.

Primavera Torino-Cremonese: la diretta

Calcio d’inizio alle 15.00

Primavera Torino-Cremonese: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione