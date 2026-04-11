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Il centrocampista italiano ha commentato così la prestazione del Torino al termine della vittoria contro il Verona

Casadei dopo aver realizzato il gol del 2-1 ha commentato così la prestazione della sua squadra contro il Verona: “Sappiamo solamente che mancano ancora tante partite, quello che facciamo è continuare a dare il nostro massimo. Alla fine ci guarderemo in faccia per capire cosa possiamo migliorare. Il mister ci tiene, ci trasmette energia e passione, siamo contenti per la vittoria di oggi perché penso sia meritata. Il primo tempo ero un po’ sulle gambe poi mano a mano giocando mi sono sbloccato”.

Cesare Casadei of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.
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ultimo aggiornamento: 11-04-2026

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