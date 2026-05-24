L’estremo difensore granata ha commentato così la prestazione della squadra al termine del pareggio contro la Juventus

Paleari ha commentato così la prestazione del Torino contro la Juventus in conferenza stampa, dopo il 2-2 in rimonta.

La conferenza stampa

Una partita particolare: il ritardo ha inciso?

“Ci abbiamo provato, anche stavolta eravamo vicini ad un’altra rimonta, ne usciamo da imbattuti in casa, sicuramente loro hanno trovato subito il secondo gol, magari si sono rilassati, noi abbiamo tirato fuori l’orgoglio, quando fai gol e il pubblico ti spinge è tutto più facile. Il sogno sarebbe stata ribaltarla del tutto. Dobbiamo darci una pacca ma l’ìanno prossimo dovremo provare a vincerlo”.

Chiudi stasera un campionato in cui sei stato il titolare: il bilancio?

“Potevo fare meglio in tante cose, sono un esordiente a 33 anni, sul fatto di essere titolare del Toro non so, sto guardando la serie sullo scudetto e sentire parlare Cazzaniga mi emoziona, è entrato in un derby, non dico che ho seguito le sue orme ma quando sono arrivato qui mi ha detto di godermela, e mi ha spiegato che sarebbe stato tutto bellissimo. So cosa ho fatto meglio e cosa ho fatto meno bene, mi sono goduto questa avventura, se ripenso a 15 anni fa in D, cavoli…”

Cosa ti aspetti nella prossima stagione?

“Mi sono messo a disposizione già dal ritiro, spingendo al 100%, non so se arriverà un nuovo portiere sarò di nuovo a disposizione, sono in una società gloriosa e non ho la presunzione di pretendere un posto da titolare. La mia carriera lo insegna, ho fatto tutte le categorie, essere riconfermato è già motivo di grande orgoglio”.

Ti auguri che rimanga qualcuno, tra i tuoi compagnie il mister?

“Nello spogliatoio non ci siamo mai soffermati, dopo Cremona sembrava potessimo andare in vacanza con la testa e avevo ribadito che col derby all’ultima non ci sarebbero state distrazioni. Se la mentalità è stata questa lo dobbiamo al mister che ha sistemato varie situazioni. Oggi è il 25 maggio, ci sarà oltre un mese per il mercato, io spero che i più forti rimangano”.