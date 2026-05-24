Le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus dopo il Derby della Mole contro il Torino

Spalletti ha commentato così il pareggio ottenuto contro il Torino: “Io sono sempre l’allenatore che deve analizzare quello che è successo. Ciò che è avvenuto a inizio partita può avere influito, ma il fatto è che avevamo la partita in mano e poi è finita così. E’ in questa partita ce si vede il carattere delle persone: non bisogna accontentarsi, è una crescita che dobbiamo fare”. Sul futuro che si aspetta alla Juventus: “Ci aspettavamo di continuare insieme, noi abbiamo l’imposizione di creare i presupposti per giocare con chiunque a testa alta: va fatta una squadra di livello per cercare di colmare le lacune che si sono viste in questi mesi. Secondo me la differenza la fa sempre il carattere: la personalità a volte cambia, il carattere fa la differenza, è una di quella qualità che contano come la tecnica e la forza fisica. Naturalmente ci sono i dubbi: tutti quando entrano in campo hanno dubbi su quella che sarà la partita, la prestazione che si riuscirà a fare, e se si diventa preda di questi dubbi diventa più difficile. Se rimani ad avere dubbi non hai carattere e non si può giocare nella Juventus. Secondo me è difficile insegnarlo, è quello che abbiamo pagato in questo tipo di partite. Questa settimana ci siamo allenati bene, la squadra ha fatto le cose giuste, dentro tutte queste tensioni ogni tanto i giocatori devono sentirsi liberi. Far recuperare i giocatori è la soluzione per impedirgli di farsi male o di allontanarsi dalla tensione”.

Su ciò che è successo prima della partita: “Siamo tutti ad aspettare notizie sul ragazzo che è finito in ospedale, se però il giorno prima si fanno dei comunicati assurdi dove non si vuole il bianco e nero in tribuna poi va a finire che in queste valutazioni i problemi non sono i colori ma sono quelli che dicono di escluderli, perché poi ci facciamo del male. Con tutti gli sforzi che facciamo per migliorare il calcio è una cosa assurda: sentire dire che un bambino non si può mettere una sciarpa bianconera è una cosa che dobbiamo combattere”.