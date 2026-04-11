Le parole di Ardian Ismajli dopo la vittoria del Torino per 2-1 in casa contro l’Hellas Verona di Paolo Sammarco

A fine gara Ardian Ismajli, difensore del Torino, ha parlato in conferenza stampa per commentare la vittoria.

Oggi è la 4^ vittoria con D’Aversa, cosa è cambiato?

“Si vede che siamo diversi. Si vede che è cambiato l’allenatore. Abbiamo fatto 12 punti nelle ultime 6. Siamo diversi in tutte le cose e si vede. Magari non abbiamo giocato bene come contro il Pisa ma contano i punti”.

Siete diversi ma siete sempre gli stessi…

“Ma quando dico diversi, dico che siamo diversi anche se in campo siamo gli stessi. Prima eravamo fuori posizione. Siamo diversi per come siamo messi in campo. Troppo indietro, adesso siamo messi meglio con i punti. Abbiamo partite per fare meglio e il Toro è una grande squadra. Speriamo di arrivare più in alto che in metà classifica”.

Il gol del Verona come è arrivato?

“Ismajli sono anni che gioca in Serie A. Io quando vado giù è perché è fallo. Oggi l’arbitro ha sbagliato anche se non parlo mai dell’arbitro. Bowie mi ha dato una gomitata e io non potevo stare in piedi. Spero che non succedano mai questi errori. Anche loro possono sbagliare ma poi si possono perdere le partite”.

Cosa vi motiva in questi ultimi match?

“Le cose erano come erano, ma il Torino non meritava di lottare per la salvezza. Abbiamo preso i punti oggi e a Pisa e possiamo stare tranquilli ma possiamo migliorare la classifica”.