L’allenatore del Verona ha commentato così la prestazione dei suoi uomini al termine della sfida contro il Torino

Paolo Sammarco ha commentato in conferenza stampa la prestazione della sua squadra contro il Torino. Granata che hanno vinto per 2-1. Di seguito le parole dell’allenatore del Verona, squadra che si avvicina sempre di più alla Serie B.

Orban in panchina, come mai? Occasione persa?

“Confermo, su Orban aveva avuto un po’ di febbre. Quindi abbiamo optato per un centrocampista in più. Come gestione della palla la squadra ha fatto abbastanza bene. Altra occasione persa. La squadra ha fatto, ha creato ma purtroppo siamo sempre a parlare delle solite cose”.

Su chi andresti a puntare per ripartire dalla Serie B?

“Non è una domanda adatta a me. Le scelte possono essere qualche indizio ma parlare di futuro non è giusto: dobbiamo concentrarci per finire il campionato”.

Belghali a sinistra ha perso un po’ di spinta?

“Non so se sia un problema di essere a destra o a sinistra. Lui è stato in Coppa d’Africa e in settimana ha avuto qualche problemino anche come Edmundsson. L’idea tattica è quella di farlo tagliare in mezzo quando sta a sinistra”.