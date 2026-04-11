Il Cholito apre, Casadei raddoppia: nel finale la difesa regge anche se sono tante le sbavature di Coco e Ismajli

PALEARI 6: un’uscita a vuoto nel primo tempo, quando il Verona colpisce la traversa, per il resto non è chiamato a compiere parate difficili fino al buon intervento su Bradaric, poco prima della mezz’ora della ripresa.

COCO 5.5: qualche sbavatura di troppo, sulla scia di quanto già accaduto a Pisa. Come in quel caso anche stavolta gli avversari non ne approfittano (st 22′ MARIANUCCI 6: entra in una fase della partita in cui il Verona attacca a testa bassa, se la cava)

ISMAJLI 5: nel tentativo di anticipare Bowie, in occasione del pareggio momentaneo del Verona, perde con l’attaccante avversario un contrasto che manda il numero 18 in porta. Non all’altezza di altre prestazioni.

EBOSSE 6: il migliore dei tre, quando il Verona nell’ultima mezz’ora spinge per trovare il pareggio il numero 77 granata resta sempre lucido (st 39′ MARIPAN SV)

PEDERSEN 6.5: un assist per Simeone, il secondo di fila dopo quello di Pisa. Soffre Belghali nei primi 45′, poi ad inizio secondo tempo – complice un ritorno in campo positivo di tutta la squadra – la sua discesa sulla fascia propizia il raddoppio.

CASADEI 7: prima volta da titolare nella gestione D’Aversa in un centrocampo inedito, quantomeno dal 1′, insieme a Gineitis. Primo tempo così così: il centrocampista sbaglia tanti palloni e fatica a mettersi in luce. A inizio ripresa si riscatta, pescato bene in area da Obrador, riportando il Toro avanti.

GINEITIS 6.5: più propositivo del compagno, va a cercarsi sempre un varco quando possibile. Si riconferma un giocatore d cui D’Aversa non fa mai a meno (st 30′ PRATI 6: entra bene in partita)

OBRADOR 6.5: in ombra nei primi 45′ quando non riesce spesso a eludere la sorveglianza di Oyegoke, trova decisamente più spazi nella ripresa, sapendoli pure sfruttare meglio. Come quando vede in area Casadei e lo serve alla perfezione. Chiude in difesa, complice la spunta gialloblù alla ricerca del pari (st 39′ BIRAGHI SV)

VLASIC 6.5: non segna e non sforna assist ma è sempre nel vivo del gioco, aiutato anche da qualità che gli permettono di poter essere libero di muoversi dalla trequarti in su. Sfiora il gol del 3-1nel finale.

SIMEONE 7: ci mette sei minuti a battere Montipò e trovare il suo nono gol stagionale. Il miglior momento per il Cholito, che segna la terza rete in altrettante partite giocate in casa.

ADAMS 6: cerca con insistenza la seconda rete di fila dopo quella da tre punti di Pasqua e la trova anche: peccato che dopo la solita bella esultanza arrivi il check col Var a interrompere la festa (st 30′ KULENOVIC 6: si sacrifica anche in fase di copertura)

All. D’AVERSA 6.5: aveva presentato questa di Verona come una partita ricca di insidie, sottolineando come la classifica non rispecchiasse i valori della squadra avversaria. E infatti il Toro, per larga parte del match, subisce un Verona che prova a tutti i costi a strappare almeno un pari. Decisivo l’approccio, sia nel primo che nel secondo tempo.