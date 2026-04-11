Sintesi e commento della partita di Serie A Torino-Verona valida per la 32^ giornata: primo tempo terminato 1-1

Torino-Verona: si gioca per la giornata numero 32 di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino. Roberto D’Aversa conferma l’11 titolare con una sola sorpresa. A centrocampo al fianco di Gineitis non gioca né Prati né Ilkhan ma Casadei. Simeone e Adams davanti. Nel Verona invece Orban va in panchina e con Bowie in attacco c’è Harroui. Primo pallone della gara mosso dall’Hellas. Primo tiro del Verona al 3′ minuto: Harroui calcia al volo da fuori con il mancino ma palla larga e non di poco. Al 6′ la sblocca il Torino con il solito Giovanni Simeone. Assist di Pedersen. Ismajli lancia molto bene da dietro e Pedersen di testa trova Simeone in area. Il numero 18 granata sbaglia lo stop con il destro ma Edmundsson scivola e Simeone sempre con il destro batte Montipò. 1-0 Toro. Traversa del Verona 5 minuti dopo il gol preso. Punizione battuta da Frese con il mancino e colpo di testa di Gagliardini che si stampa sul legno alto. Fino al 20′ non succede altro. Verona che prova a reagire ma granata che occupano bene gli spazi. Ammonito Ismajli al 25′ per fallo su Gagliardini. Al 27′ altro giallo, questa volta per Edmundsson che trancia Vlasic. Toro che prova a trovare occasioni per il raddoppio ma troppi errori tecnici. Al 38′ pareggia il Verona con Kieron Bowie. Assist di Montipò. Rinvio con il destro dal fondo del portiere e Bowie controlla con il sinistro e poi con lo stesso piede mette dentro. Il tutto aggirando con un presunto fallo Ismajli, sbracciando. 3 minuti dopo Bernede sfiora il 2-1. Torino in bambola. Dopo 2 minuti di recupero termina 1-1 la prima frazione di gioco. Da segnalare una conclusione di Adams da fuori nel recupero, che finisce fuori. Granata che erano partiti molto bene ma poi c’è stato un calo notevole.