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Sintesi e commento della partita di Serie A Torino-Verona valida per la 32^ giornata: primo tempo terminato 1-1

Torino-Verona: si gioca per la giornata numero 32 di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino. Roberto D’Aversa conferma l’11 titolare con una sola sorpresa. A centrocampo al fianco di Gineitis non gioca né Prati né Ilkhan ma Casadei. Simeone e Adams davanti. Nel Verona invece Orban va in panchina e con Bowie in attacco c’è Harroui. Primo pallone della gara mosso dall’Hellas. Primo tiro del Verona al 3′ minuto: Harroui calcia al volo da fuori con il mancino ma palla larga e non di poco. Al 6′ la sblocca il Torino con il solito Giovanni Simeone. Assist di Pedersen. Ismajli lancia molto bene da dietro e Pedersen di testa trova Simeone in area. Il numero 18 granata sbaglia lo stop con il destro ma Edmundsson scivola e Simeone sempre con il destro batte Montipò. 1-0 Toro. Traversa del Verona 5 minuti dopo il gol preso. Punizione battuta da Frese con il mancino e colpo di testa di Gagliardini che si stampa sul legno alto. Fino al 20′ non succede altro. Verona che prova a reagire ma granata che occupano bene gli spazi. Ammonito Ismajli al 25′ per fallo su Gagliardini. Al 27′ altro giallo, questa volta per Edmundsson che trancia Vlasic. Toro che prova a trovare occasioni per il raddoppio ma troppi errori tecnici. Al 38′ pareggia il Verona con Kieron Bowie. Assist di Montipò. Rinvio con il destro dal fondo del portiere e Bowie controlla con il sinistro e poi con lo stesso piede mette dentro. Il tutto aggirando con un presunto fallo Ismajli, sbracciando. 3 minuti dopo Bernede sfiora il 2-1. Torino in bambola. Dopo 2 minuti di recupero termina 1-1 la prima frazione di gioco. Da segnalare una conclusione di Adams da fuori nel recupero, che finisce fuori. Granata che erano partiti molto bene ma poi c’è stato un calo notevole.

Nikola Vlasic of Torino FC holds the ‘Player of the match’ award at the end of the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.
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ultimo aggiornamento: 11-04-2026

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