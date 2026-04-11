Torino-Verona, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo aver battuto il Pisa con un gol di Adams, il Torino affronta oggi l’altra squadra inchiodata all’ultimo posto in classifica a pari punti proprio con i toscani: il Verona. La squadra granata vuole una vittoria che chiudere definitivamente la pratica salvezza e provare anche a risalire qualche posizione in classifica, anche se la zona Europa è da tempo irraggiungibile. Per il Verona quella di oggi è invece l’ultima occasione per provare ad alimentare le speranze di salvezza. Segui Torino-Verona in diretta con noi su Toro.it.

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Torino-Verona: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Tameze, Lazaro, Biraghi, Prati, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson; Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Harroui, Bowie. A disp. Perilli, Toniolo, Slotsager, Valentini, Fallou, Niasse, Bradaric, Lirola, Al-Musrati, Orban, Isaac, Ajayi, Sarr, Mosquera. All. Sammarco.

Torino-Verona: il prepartita

Ore 14.10 In campo per il riscaldamento i portieri del Torino Siviero, Israel e Paleari.

Ore 14.00 Sono ufficiali le formazioni di Torino e Verona. Torino con Casadei titolare a centrocampo. Verona senza Orban che va in panchina: al suo posto gioca Harroui.

Ore 13.55 Sfilano adesso in campo le Accademy granata presenti in giro per l’Italia con molti bambini che stanno salutando gli spettatori già presenti.

Ore 13.45 Pitch inspection per i giocatori di Torino e Verona che sono in questo momento sul terreno di gioco.

Ore 13.30 Le squadre sono arrivate allo Stadio Olimpico Grande Torino con i rispettivi bus.

Ore 13.00 Mancano circa due ore al calcio d’inizio di Torino-Verona e allo stadio Olimpico Grande Torino si attende l’arrivo dei pullman delle due squadre. Per la partita di questo pomeriggio D’Aversa deve rinunciare a tre giocatori: Zapata, che spera di rientrare settimana prossima dall’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare anche la trasferta di Pisa, Aboukhlal, attualmente in Olanda per la riabilitazione dopo l’intervento artroscopico e Nkounkou, escluso dai convocati per scelta tecnica dallo stesso allenatore granata.

Dove vedere Torino-Verona in streaming e in TV

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Torino-Verona: la diretta

Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15

Torino-Verona 0-0: il tabellino

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Tameze, Lazaro, Biraghi, Prati, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson; Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Harroui, Bowie. A disp. Perilli, Toniolo, Slotsager, Valentini, Fallou, Niasse, Bradaric, Lirola, Al-Musrati, Orban, Isaac, Ajayi, Sarr, Mosquera. All. Sammarco.

Arbitro: Bonacina di Bergamo; Assistenti: Yoshikawa e Pistarelli; IV uomo: Manganiello; Var: Marini; Avar: Meraviglia.

