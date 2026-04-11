Nkounkou escluso dalla lista convocati di D’Aversa per la partita con il Verona: eppure il terzino non è infortunato

Per la sfida odierna contro l’Hellas Verona, oltre agli indisponibili Zapata e Aboukhal, fuori per infortunio, non ci sarà neanche Nkounkou, come anticipato da D’Aversa in conferenza stampa nella giornata di ieri. Nkounkou non ci sarà non per un problema di carattere fisico, ma per scelta tecnica. D’Aversa ha deciso (forse anche insieme alla società) di escluderlo dalla lista convocati. Con D’Aversa solo 19′ per il francese, totalizzati nelle gare con Lazio e Milan, dopodiché un Obrador in splendida forma non ha permesso di rivedere in campo il terzino di proprietà dell’Eintracht Francoforte.

Già in tribuna con Baroni

Per quanto nelle prime apparizioni in granata, Nkounkou non avesse più di tanto sfigurato, con il passare dei mesi era finito dietro anche nelle movimentate gerarchie di Marco Baroni, arrivando nel periodo del calciomercato invernale proprio a sedersi in tribuna, come dovrà fare questo pomeriggio. La scelta era stata presa anche in virtù della volontà della società di rispedirlo in Germania terminando anzitempo il prestito che lo lega tutt’ora alla società granata fino a fine stagione. Il Toro dovrà quindi agire anche sul fronte sinistro nel mercato estivo, sperando di trattenere Obrador e cercando un discreto sostituto allo spagnolo.

Nkounkou, film già visto

Quella di Nkounkou è la solita storia che si ripete, un prestito con diritto di riscatto di quelli che la speranza è l’ultima a morire, che poi si tramuta nell’ennesimo giocatore di passaggio che non viene (in questo caso giustamente) riscattato e che torna da dove arrivato, finendo nel dimenticatoio dopo pochi mesi. Tuttavia, non vengono dimenticati i risultati di una stagione che, sulla carta, sarebbe dovuta essere diametralmente opposta per il Toro, che si ritrova ora a lottare per rendere la propria salvezza matematica e poter finalmente dormire sonni quantomeno tranquilli.