Continua in positivo l’esperienza granata di Obrador, l’ex Benfica attende la prima rete per ipotecare il riscatto

Torino che, in vista di questa imminente 32a giornata di Serie A, attende la sfida in cui ospiterà il Verona sabato alle 15. Partita che sarà al quanto rilevante in ottica lotta salvezza, che è ormai quasi finita: in negativo per il Verona, che cercherà di rilanciarsi (forse per l’ultima volta), in positivo per il Toro, sempre più vicino al raggiungimento matematico dell’obiettivo. Finale di campionato che sarà comunque fondamentale – non solo per la presenza del derby della Mole all’ultima giornata – anche per i singoli, specialmente per chi ancora deve conquistarsi un futuro in granata.

Obrador acquisto chiave

Un giocatore che sicuramente il Torino farebbe bene a non farsi scappare è Rafa Obrador, esterno spagnolo di proprietà del Benfica (ex Real Madrid), arrivato in prestito con diritto di riscatto a gennaio e per il quale serviranno ben 9 milioni di euro per confermarlo in granata anche per la prossima stagione. Giocatore centrale fin dal suo arrivo, alla ricerca della settima titolarità consecutiva. Esterno di piede mancino, quello che da ormai numerose stagioni mancava al Torino e che Petrachi è riuscito a portare alla corte prima di Baroni e ora di D’Aversa.

Manca solo il gol

Dal suo arrivo, il classe 2004 ha messo a referto un assist a Zapata nella vittoria contro la Lazio e numerosissime prestazioni di livello, dimostrando un’importante attitudine al dribbling e all’uno contro uno e una notevole intelligenza tattica. Tuttavia, rimangono alcuni dubbi sulla sua tenuta in fase difensiva, ma la giovane età concede positività in virtù di un futuro di forte crescita per l’ex Blancos. Adesso, per convincere il presidente Cairo a investire su di lui quei 9 milioni mancherebbe solo il gol, ancora mai trovato nel calcio professionistico. Il suo mancino può essere l’arma in più contro la fragile difesa veronese (seconda peggiore del campionato, a pari proprio con quella granata) che ha fino ad oggi subito ben 53 gol.