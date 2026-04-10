Nella giornata di oggi è stato indetto uno sciopero da parte dei giornalisti dell’emittente televisiva gestita da Cairo

Stamani i giornalisti di La7 hanno comunicato la sospensione dell’attività lavorativa per la giornata odierna, chiedendo al proprio editore di essere pagati adeguatamente e rivendicando il rispetto del contratto nazionale dei lavoratori e degli accordi integrativi aziendali.

Di seguito il comunicato sindacale:

“Venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali, Ha spiegato il Comitato di Redazione. Il ricorso a forfait irrisori da parte dell’editore [Cairo, ndr] elude di fatto le previsioni contrattuali e riduce in modo consistente gli stipendi. Non solo: l’editore continua a non pagare una parte dei compensi domenicali, riconosciuta a tutti i giornalisti italiani, nonostante in questo senso si sia pronunciata anche la Corte di Cassazione, Ha aggiunto. I giornalisti de La7 chiedono anche che i colleghi precari siano assunti a tempo indeterminato: il loro lavoro è indispensabile per garantire l’informazione che costituisce l’intero palinsesto della rete, la ragione del successo de La7 che con la sua offerta pubblicitaria traina l’intero gruppo editoriale”.

Il Cdr de La7