Nella giornata di oggi è stato indetto uno sciopero da parte dei giornalisti dell’emittente televisiva gestita da Cairo
Stamani i giornalisti di La7 hanno comunicato la sospensione dell’attività lavorativa per la giornata odierna, chiedendo al proprio editore di essere pagati adeguatamente e rivendicando il rispetto del contratto nazionale dei lavoratori e degli accordi integrativi aziendali.
Di seguito il comunicato sindacale:
“Venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali, Ha spiegato il Comitato di Redazione. Il ricorso a forfait irrisori da parte dell’editore [Cairo, ndr] elude di fatto le previsioni contrattuali e riduce in modo consistente gli stipendi. Non solo: l’editore continua a non pagare una parte dei compensi domenicali, riconosciuta a tutti i giornalisti italiani, nonostante in questo senso si sia pronunciata anche la Corte di Cassazione, Ha aggiunto. I giornalisti de La7 chiedono anche che i colleghi precari siano assunti a tempo indeterminato: il loro lavoro è indispensabile per garantire l’informazione che costituisce l’intero palinsesto della rete, la ragione del successo de La7 che con la sua offerta pubblicitaria traina l’intero gruppo editoriale”.
Il Cdr de La7
Veramente un ometto di merdxa…senza vergogna alcuna, senza traccia di amor proprio.
Ora hai accumulato l’esperienza e le competenze per la politica. Questa sfolgorante destra ti attende. Cos’hai di meno di una santacca 12 ,di un delmastrolindo cal.7,5 o di un aulico giulivo?
Poverino ,gli si sono aggravati i sintomi dell’acufene.