Ecco tutte le informazioni relative all’acquisto dei biglietti per assistere alla gara dello Zini valida per la 33a giornata di Serie A

La Cremonese ha annunciato che la vendita dei biglietti per assistere all’incontro valido per la 33ª giornata di Serie A prenderà il via alle ore 16:00 di oggi, venerdì 10 aprile, fino alle ore 19:00 di sabato 19 aprile 2026. I tagliandi saranno disponibili sul sito di Ticketone sport e presso i punti vendita abilitati. Inoltre sarà necessario essere in possesso della fidelity card del Torino, mentre il costo dei tagliandi è fissato a 30,00 euro per gli adulti, 20,00 Euro per i giovani dai 14 ai 18 anni e 15,00 Euro per ragazzi di età inferiore a 14 anni.