In questa stagione ancora 0 minuti in Serie A per i giocatori della Primavera, ma la salvezza matematica può essere d’aiuto

Alla vigilia della 31a giornata di Serie A ancora nessuno dei ragazzi della Primavera è stato impiegato nel campionato maggiore e l’inversione di questo trend può dipendere dal raggiungimento della salvezza matematica. Infatti, come detto da D’Aversa nella conferenza stampa della vigilia di Torino-Verona, la possibilità di concedere minuti ai giovani dipende, anche dai risultati dei “grandi”. “Dopo il raggiungimento del primo obiettivo potrebbe succedere“, ha spiegato l’allenatore.

Nelle ultime 4 stagioni si contano 9 esordi dei Primavera

Questa stagione conta ancora 0 esordi in campionato da parte dei giovani granata, nonostante qualcuno di questi sia stato già convocato (è il caso di Pellini e di Acquah, per esempio). Tuttavia, le stagioni precedenti hanno mostrato ben altro: in particolare l’annata in cui Vanoli è stato allenatore granata, durante la quale hanno esordito Njie, Ciammaglichella, Perciun, Cacciamani, Gabellini e Dembélé (che il tecnico aveva allenato la stagione precedente al Venezia, ma in B).

Gli esordi con Juric

Prima di lui anche Ivan Juric scelse di fare esordire diversi giocatori del vivaio granata. In particolare durante la stagione 2022/2023 esordì Gineitis e poi nella stagione successiva anche Dellavalle e Savva, l’ultimo dei quali siglò un gol all’esordio in Serie A.