Le parole del tecnico granata Roberto D’Aversa nella conferenza stampa di vigilia di Torino-Verona, valida per la 32a giornata di Serie A

Archiviata la vittoria esterna contro il Pisa, il Torino di Roberto D’Aversa ritorna tra le mura dell’Olimpico dove è imbattuto da due gare consecutive. I granata si preparano a sfidare il Verona di Sammarco nella 32a giornata di Serie A. A seguire le parole del tecnico granata nella conferenza stampa di vigilia della sfida. “Prima di rispondere alle vostre domande mi premeva fare un saluto a Marco e Antonia, i genitori di Ismael. Posso solo immaginare da genitore come possano sentirsi, voglio mostrare la mia vicinanza, da parte mia e dalla squadra. Un saluto caloroso a loro”.

La conferenza stampa

Nove punti in queste prima cinque partite: perché sul campo nel corso dell’anno non si è riusciti ad esprimersi al meglio?

“Non posso rispondere su questo ma credo che questa squadra abbia valori importanti, perché non si sono espressi così prima non lo so ma i ragazzi hanno fatto un percorso non scontato. La squadra aveva perso 3-0 a Genova, la zona retrocessione si era avvicinata. E quando non sei abituato a giocare in fondo alla classifica tutto diventa più difficile. Le qualità dei giocatori mi hanno convinto a v venire qui, i fatti ci danno ragione, mi preme ragionare su cosa si è fatto in questo periodo per far sì che ci fossero risultati positivi e continuare a lavorare duramente per toglierci soddisfazioni. L’obiettivo è ancora da raggiungere, giochiamo per salvarci e dobbiamo poi anche guardare avanti, il Torino deve avere l’ambizione di farlo per allontanarsi da chi sta dietro”.

Verona e poi Cremonese: quanti punti vorrebbe?

“Col Parma era un match ball, domani c’è il secondo perché arriviamo da una vittoria fuori casa e così potremmo affrontare la partita di domani con più consapevolezza. Abbiamo il dovere di vincere, lo impone questa maglia, per raggiungere l’obiettivo che i ragazzi meritano per ciò che mi dimostrano”.

Il gruppo la segue e si vede: il percorso diventa anche di candidatura nel voler restare. Come si tratteggia il futuro?

“Credo che il ruolo che ricopro mi porta a lavorare per l’obiettivo successivo, per preparare la gara successiva come la più importante. La società ha ragionato sui tre mesi con me ma nel mio orgoglio c’è la volontà di aprire un discorso col club, a me interessa il rapporto con i ragazzi, il mio intento era cercare di portare il Toro dove merita e far sì che i valori emergessero. Gli obiettivi di un allenatore si raggiungono attraverso i calciatori, non ci dobbiamo sentire appagati, si lavora certamente con più entusiasmo e tra virgolette con serenità, ma spesso dopo una vittoria ci sono stati risultati non positivi quindi pretendo maturità perché ognuno vuole vivere certi momenti”.

Una volta superata la salvezza l’obiettivo può essere fare meglio dei 44 punti dello scorso anno?

“Per far sì che avvenga devo fare il meglio possibile, dobbiamo ragionare su domani, sono qui da pochi minuti e non abbiamo parlato col Verona. Non meritano quella posizione di classifica e non sarà semplice ma come ho detto prima dobbiamo fare di tutto per raggiungere la salvezza che è il primo obiettivo, poi c’è la volontà di fare il meglio possibile e guardare avanti. Bisogna essere ambizioni e per farlo si deve andare a prendere chi sta davanti, anche per allontanarsi dalla zona pericolante. Ci vuole entusiasmo ma non presunzione, perché si abbassa il livello di attenzione e non possiamo permettercelo”.

Chi ha fatto particolarmente bene nel lavoro settimanale?

“Serve il collettivo, se dovessi nominarne uno…ci penso”.

Quali sono i pericoli quando si incontra l’ultima della classe?

“Non dobbiamo ragionare sulla classifica del Verona perché non è veritiera, hanno perso in casa con la Fiorentina ma hanno dominato, poi ci sono stagioni in cui tutto gira male. Vi posso garantire che i valori del Verona sono maggiori di anni precedenti, hanno fisicità e qualità, si sono giocati la partita sempre contro chiunque, hanno sempre giocato alla pari. La cosa più importante è non ragionare sulla classifica del Verona e poi ragionare sulle nostre qualità. Vincere al 90% significherebbe raggiungere un obiettivo che sembrerebbe scontato, ma basta ragionare partendo dalla settimana dopo il Genoa”.

Sulla crisi del calcio italiano? La proposta di Spalletti?

“Io sono concentrato sulla partita di domani ed evito di rispondere, quanto alle Coppe di ieri c’è troppa differenza tra l’Italia e i club degli altri campionati, lascio ad altri la soluzione della problematica”.

Chi ha giocato meno potrà provare a trovare spazio?

“Le scelte di un allenatore vanno fatte in base al lavoro settimanale, faccio scelte per il bene del Torino e non solo sulla classifica. Nelle scelte per domani ci sono dubbi proprio per come si stanno allenando. A Pisa ho fatto due nomi su chi non ha giocato mai da quando sono arrivato, tutti avranno occasioni per dimostrare il loro contributo ma già per come si stanno allenando lo stanno facendo. Ho dato continuità nelle scelte ma c’è un lavoro settimanale che valuto”.

Come colmare il gap con le altre squadre?

“C’è bisogno di lavorare, un conto è subentrare, un conto è partire da inizio stagione, anche chi lotta per lo scudetto non ha giocatori come Simeone o come Vlasic o come lo stesso Adams, laddove trovasse quella continuità anche in settimana, premesso che il Ché era infortunato quando è arrivato. Ci sono giovani anche che non sono scesi in campo e serve lavoro per esaltare quelle qualità, per migliorare quella posizione di classifica per riportare il Torino dove è giusto che sia, per l’importanza di club e tifoseria”.

Tanti Primavera si allenano con voi: qualcuno l’ha colpita? Potrebbe esserci spazio da qui alla fine del campionato?

“Dopo il raggiungimento del primo obiettivo potrebbe succedere, poi parlando di giovani ce ne sono anche in rosa, al di là della Primavera, per esempio Njie che ha qualità importanti, e che può – trovando continuità – avere spazio. Quando sono arrivato la Primavera lottava per raggiungere l’obiettivo, cioè il mantenimento della categoria. Credo che questo regolamento vada cambiato perché credo un campionato del genere serva a crescere, senza quella responsabilità del mantenimento della categoria. Ho 23-24 giocatori in rosa e spesso dovevo andare a prendere qualcuno in Primavera, numericamente sono a posto così, per le valutazioni aspetterei ancora. Non esiste una carta d’identità per me, conta la qualità e la bravura”.

Ci sono infortunati oltre Aboukhlal e Zapata?

“Non sarà tra i convocati Nkounkou”

Cosa dà Ilkhan e cosa Prati?

“Prati è più lineare, mentre Ilkhan ha caratteristiche di portatore di palla, ha frequenze di passo che lo portano a saltare l’uomo, al momento nonostante non sia alto ha un tempo sul colpo di testa molto importante, lo vedo più mezzala che play al momento. Come Casadei che però è più strutturato. Indipendentemente dalla scelta dell’uno o dell’altro, tutti e due danno il loro contributo. A Pisa in quel tempo ha giocato Gine e ha fatto molto bene”.

Cambia la routine giocare alle 15? Si farà lo stesso il ritiro?

“Si va in ritiro perché abitualmente le partite sono alle 3 della domenica quindi comunque si segue la stessa routine, se si hanno tanti impegni durante la settimana si cerca di evitare che siano sempre in ritiro, a volte il recupero o lo stare con le famiglie porta più vantaggi. Chi sceglie di non andare in ritiro lo fa per i tanti impegni, mi auguro di avere questo problema più avanti”.