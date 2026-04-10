La probabile formazione del Toro per il match contro l’Hellas Verona: D’Aversa riporta Adams tra i titolari, occhio ai dubbi a centrocampo

In occasione della 32a giornata di Serie A il Torino di D’Aversa ospiterà l’Hellas Verona. Per il Toro pochi ballottaggi fatta eccezione per il centrocampo, dove si spunta l’idea Casadei dal 1′, ma più probabile la riconferma degli 11 di Pisa.

Il blocco difensivo resta invariato

Senza cambiamenti il blocco difensivo granata, sempre più compatto e solido dall’arrivo del tecnico D’Aversa. A proteggere la porta difesa dall’estremo difensore Alberto Paleari dovrebbero quindi esserci Enzo Ebosse, Ardian Ismajli e Saul Coco. Ancora un miraggio la prima apparizione in campo sotto la guida del tecnico pescarese per Guillermo Maripan.

Centrocampo dagli infiniti punti di domanda

A centrocampo è tutto un’incognita fatta eccezione per gli esterni, che dovrebbero essere quasi sicuramente gli stessi visti nelle ultime uscite granata, ovvero Obrador sulla sinistra e Pedersen sul lato opposto. Nel ruolo di regista prosegue la battaglia Ilkhan-Prati, con il numero 4 in vantaggio sul turco per una maglia da titolare. nel ruolo di mezz’ala invece duello Gineitis-Casadei, che però hanno anche giocato in parte insieme per alcuni minuti di Pisa-Torino, D’Aversa ha fatto intendere come anche quella può essere un’opzione. A completare il reparto ci sarà il solito Vlasic con fascia da capitano (data l’assenza di Zapata per infortunio), che si apposterà alle spalle dei due attaccanti.

In attacco torna Adams

Conferme e cambi invece in attacco, con alta probabilità saranno infatti titolari il Cholito Giovanni Simeone e Ché Adams a guidare l’offensiva granata, probabile la panchina per Kulenovic, che non ha convinto contro il Pisa e potrebbe dunque riessere scavalcato da Adams nelle gerarchie in vista di questa partita contro i veneti. Njie attende il suo momento, possibile che D’Aversa gli ritagli uno spazio per mettersi in mostra, ma a gara in corso.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili titolari del Torino di Roberto D’Aversa per la partita contro l’Hellas Verona.

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Biraghi, Marianucci, Casadei, Ilkhan,, Ilic, Tameze, Lazaro, Anjorin, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.

Indisponibili: Zapata, Aboukhlal, Nkounkou.