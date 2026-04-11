La probabile formazione del Verona per la sfida contro il Torino: difesa e centrocampo confermati, occhio ai ballottaggi offensivi

Verona che arriva a sfidare il Torino in trasferta per la 32a giornata di Serie A senza Suslov, squalificato a seguito della precedente sfida contro la Fiorentina in cui è stato espulso dopo soli 10 minuti dal suo ingresso in campo. Le ultime valutazioni inoltre, come anticipato da Sammarco, porteranno a saltare il match di Torino anche a Lovric e Bella-Kotchap, entrambi ancora in fase di recupero dai prorpi infortuni.

Reparto difensivo confermato

Tra le file della retroguardia gialloblù tutto dovrebbe rimanere uguale rispetto al match contro la Fiorentina, con ovviamente Montipò tra i pali. I 3 di difesa saranno quindi, con ogni probabilità, Frese (che dovrebbe vincere il ballottaggio con Valentini), Nelsson ed Edmunsson. Sullo sfondo l’opzione Bradaric, che dovrebbe però partire dalla panchina per poi eventualmente subentrare a gara in corso.

Nulla di diverso anche a centrocampo

Come per la difesa, non ci si aspettano stravolgimenti anche a centrocampo da parte di Sammarco. Sulle fasce moto probabile la presenza di Oyegorke a destra e Belghali a sinistra, con il tridente centrale che dovrebbe anch’esso rimanere uguale al match del Bentegodi contro la Viola, soprattutto data la squalifica di Sulslov in seguito all’espulsione ricevuta contro i toscani. Dunque, probabile la presenza di Galgiardini nel ruolo di mediano, con Akpa-Akpro e Bernede a completare la linea a 5 del centrocampo veronese.

Ballottaggi in attacco

L’attacco è sicuramente il reparto che concede più opzioni a Sammarco. I più vicini ad ottenere una maglia da titolare, o per meglio dire a confermarle, sono Gift Orban e Bowie. Oltre ai 2, già titolari contro la Fiorentina, occhio alla carta Mosquera e a Sarr, entrambi in grado di mettere in discussione la posizione dei due papabili titolari. Infine, ci sarebbe anche l’opzione del giovane Tomich, sul quale Sammarco si è espresso positivamente, senza però far intendere un suo imminente utilizzo.

La probabile formazione dell’Hellas Verona

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Sammarco per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione dell’Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Edmunsson, Nelsson, Frese; Oyegorke, Bernede, Gagliardini, Akpa-Akpro, Belghali; Orban, Bowie. A disp. Perilli, Toniolo, Slotsager, Fallou, Valentini, Niasse, Bradaric, Lirola, Al-Musrati, Harroui, Isaac, Sarr, Mosquera. All. Sammarco.

Indisponibili: Lovric, Bella-Kotchap, Serdar.

Squalificati: Suslov.