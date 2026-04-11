La probabile formazione del Verona per la sfida contro il Torino: difesa e centrocampo confermati, occhio ai ballottaggi offensivi
Verona che arriva a sfidare il Torino in trasferta per la 32a giornata di Serie A senza Suslov, squalificato a seguito della precedente sfida contro la Fiorentina in cui è stato espulso dopo soli 10 minuti dal suo ingresso in campo. Le ultime valutazioni inoltre, come anticipato da Sammarco, porteranno a saltare il match di Torino anche a Lovric e Bella-Kotchap, entrambi ancora in fase di recupero dai prorpi infortuni.
Reparto difensivo confermato
Tra le file della retroguardia gialloblù tutto dovrebbe rimanere uguale rispetto al match contro la Fiorentina, con ovviamente Montipò tra i pali. I 3 di difesa saranno quindi, con ogni probabilità, Frese (che dovrebbe vincere il ballottaggio con Valentini), Nelsson ed Edmunsson. Sullo sfondo l’opzione Bradaric, che dovrebbe però partire dalla panchina per poi eventualmente subentrare a gara in corso.
Nulla di diverso anche a centrocampo
Come per la difesa, non ci si aspettano stravolgimenti anche a centrocampo da parte di Sammarco. Sulle fasce moto probabile la presenza di Oyegorke a destra e Belghali a sinistra, con il tridente centrale che dovrebbe anch’esso rimanere uguale al match del Bentegodi contro la Viola, soprattutto data la squalifica di Sulslov in seguito all’espulsione ricevuta contro i toscani. Dunque, probabile la presenza di Galgiardini nel ruolo di mediano, con Akpa-Akpro e Bernede a completare la linea a 5 del centrocampo veronese.
Ballottaggi in attacco
L’attacco è sicuramente il reparto che concede più opzioni a Sammarco. I più vicini ad ottenere una maglia da titolare, o per meglio dire a confermarle, sono Gift Orban e Bowie. Oltre ai 2, già titolari contro la Fiorentina, occhio alla carta Mosquera e a Sarr, entrambi in grado di mettere in discussione la posizione dei due papabili titolari. Infine, ci sarebbe anche l’opzione del giovane Tomich, sul quale Sammarco si è espresso positivamente, senza però far intendere un suo imminente utilizzo.
La probabile formazione dell’Hellas Verona
Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Sammarco per la sfida contro il Torino.
Probabile formazione dell’Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Edmunsson, Nelsson, Frese; Oyegorke, Bernede, Gagliardini, Akpa-Akpro, Belghali; Orban, Bowie. A disp. Perilli, Toniolo, Slotsager, Fallou, Valentini, Niasse, Bradaric, Lirola, Al-Musrati, Harroui, Isaac, Sarr, Mosquera. All. Sammarco.
Indisponibili: Lovric, Bella-Kotchap, Serdar.
Squalificati: Suslov.
Oggi consiglio di osservare il Verona con una certa attenzione, perchè 2/3 di questi top player di sicuro giocheranno qui la prossima stagione… Detto questo, qualche giocatore decente ce l’hanno: ad esempio Bernede e Orban (che ha fatto una stagione pessima ma non è scarso). Anche se il primo indiziato… Leggi il resto »
Orban fammi un piacere,portati via la troglodita della Salis 😀