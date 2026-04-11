Ecco i giocatori convocati da D’Aversa e Sammarco per Torino-Hellas Verona in programma sabato 11 aprile alle 15

Dopo la vittoria in trasferta contro il Pisa, il Torino di D’Aversa torna in casa e ospita l’Hellas Verona, in una gara importante per il discorso salvezza. I veneti arrivano dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, in cui i toscani si sono imposti per 0-1. Il tecnico dei granata dovrà ancora fare a meno di Zapata e Aboukhlal, così come Nkounkou che sarà indisponibile, mentre Sammarco per Suslov per squalifica e non trova il recupero di Lovric e Bella-Kotchap.

Torino-Hellas Verona, i convocati di D’Aversa

Portieri: Israel, Paleari, Siviero

Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Obrador, Pedersen

Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone

Torino-Hellas Verona, i convocati di Sammarco

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo

Difensori: Oyegoke, Frese, Edmundssson, Valentini, Belghali, Bradaric, Lirola, Nelsson, Slotsager, Fallou

Centrocampisti: Akpa Akpro, Harroui, Bernede, Niasse, Gagliardini, Al Musrati.

Attaccanti: Sarr, Orban, Bowie, Mosquera, Isaac, Ajayi