Ecco i giocatori convocati da D’Aversa e Sammarco per Torino-Hellas Verona in programma sabato 11 aprile alle 15
Dopo la vittoria in trasferta contro il Pisa, il Torino di D’Aversa torna in casa e ospita l’Hellas Verona, in una gara importante per il discorso salvezza. I veneti arrivano dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, in cui i toscani si sono imposti per 0-1. Il tecnico dei granata dovrà ancora fare a meno di Zapata e Aboukhlal, così come Nkounkou che sarà indisponibile, mentre Sammarco per Suslov per squalifica e non trova il recupero di Lovric e Bella-Kotchap.
Torino-Hellas Verona, i convocati di D’Aversa
Portieri: Israel, Paleari, Siviero
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Obrador, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone
Torino-Hellas Verona, i convocati di Sammarco
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo
Difensori: Oyegoke, Frese, Edmundssson, Valentini, Belghali, Bradaric, Lirola, Nelsson, Slotsager, Fallou
Centrocampisti: Akpa Akpro, Harroui, Bernede, Niasse, Gagliardini, Al Musrati.
Attaccanti: Sarr, Orban, Bowie, Mosquera, Isaac, Ajayi