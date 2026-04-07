Le decisioni del giudice sportivo in merito all’ultima giornata di campionato. Lo slovacco sarà indisponibile contro i granata
Con il termine della 31a giornata di campionato, il giudice sportivo ha diramato quelle che sono state le decisioni in merito ai recenti episodi avvenuti sui diversi campi della Serie A.
Il Torino avendo concluso la trasferta contro il Pisa senza nessun’ammonizione potrà affrontare il Verona con la rosa al completo, mentre i veneti dovranno fare a meno di Suslov. Lo slovacco dovrà infatti scontare la squalifica arrivata a seguito di un cartellino rosso contro la Fiorentina dopo appena 10 minuti dal suo ingresso in campo.
Giocatori espulsi nella 31a giornata
Ferguson (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non
regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
Gudmundsson (Fiorentina): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato
un calciatore avversario.
Suslov (Hellas Verona): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un
calciatore avversario.
Giocatori squalificati per la prossima giornata
Fagioli (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quinta sanzione).
Mckennie (Juventus): per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Pellegrino (Parma): per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).