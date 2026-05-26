Ecco quando inizierà il campionato di Serie A 2026/2027: le date di inizio, conclusione e i turni infrasettimanali

Terminata la stagione appena conclusa, sono già state ufficializzate le date del prossimo campionato di Serie A. L’edizione 2026/2027 prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e si concluderà domenica 30 maggio 2027.

Nel corso della stagione sono previsti due turni infrasettimanali: il primo si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026, mentre il secondo è in programma mercoledì 6 gennaio 2027. Prevista anche una sola sosta per le festività natalizie, fissata per il 27 dicembre 2026. Saranno invece quattro le pause dedicate agli impegni delle nazionali: il campionato si fermerà il 27 settembre, il 4 ottobre e il 15 novembre 2026, oltre al 28 marzo 2027.

Definito dunque il quadro generale del calendario della prossima Serie A, che accompagnerà i tifosi fino alla fine di maggio 2027.