Toro.it

Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 38a giornata di Serie A: per i granata al VAR Di Paolo e Marini

A pochi giorni dall’inizio della 38a giornata di Serie A, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di campionato. Ad arbitrare Torino-Juventus sarà Zufferli, accompagnato da Baccini e Lo Cicero e dal quarto uomo Colombo. Al VAR ci sarà Di Paolo che verrà assistito da Marini.

Le designazioni arbitrali della 38a giornata

FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45

PERRI

VOTTA – PRESSATO

IV:      MASSA

VAR:     DI BELLO

AVAR:       SERRA

BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00

BONACINA

LAGHEZZA – ZEZZA

IV:      MARCENARO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:       BARONI

LAZIO – PISA Sabato 23/05 h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

NIEDDA – EMMANUELE

IV:       DI MARCO

VAR:      GHERSINI

AVAR:        PICCININI

PARMA – SASSUOLO h. 15.00

TURRINI

IMPERIALE – TRINCHIERI

IV:     MARINELLI

VAR:     GIUA

AVAR:     PEZZUTO

NAPOLI – UDINESE h. 18.00

ZANOTTI

CAPALDO – PASCARELLA  

IV:      MANGANIELLO

VAR:     PRONTERA

AVAR:     PAIRETTO

CREMONESE – COMO h. 20.45

MARESCA

CECCONI – FONTEMURATO

IV:     CALZAVARA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      CAMPLONE

LECCE – GENOA h. 20.45

DOVERI

PERETTI – MASTRODONATO

IV:       MUCERA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

MILAN – CAGLIARI h. 20.45

GUIDA

PRETI – BERCIGLI

IV:     AYROLDI

VAR:      ABISSO

AVAR:       CHIFFI

TORINO – JUVENTUS h. 20.45

ZUFFERLI

BACCINI – LO CICERO

IV:       COLOMBO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:     MARINI

H. VERONA – ROMA h. 20.45

SOZZA

ROSSI M. – LAUDATO

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MAGGIONI

A deatail shot shows the logo of AIA (Italian Referees Association) on the jersey of the ineman Daisuke Emanuele Yoshikawa prior to the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 21-05-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Serie A, anticipi e posticipi: ecco data e orario del derby