Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 38a giornata di Serie A: per i granata al VAR Di Paolo e Marini
A pochi giorni dall’inizio della 38a giornata di Serie A, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di campionato. Ad arbitrare Torino-Juventus sarà Zufferli, accompagnato da Baccini e Lo Cicero e dal quarto uomo Colombo. Al VAR ci sarà Di Paolo che verrà assistito da Marini.
Le designazioni arbitrali della 38a giornata
FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45
PERRI
VOTTA – PRESSATO
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: SERRA
BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00
BONACINA
LAGHEZZA – ZEZZA
IV: MARCENARO
VAR: PEZZUTO
AVAR: BARONI
LAZIO – PISA Sabato 23/05 h. 20.45
FERRIERI CAPUTI
NIEDDA – EMMANUELE
IV: DI MARCO
VAR: GHERSINI
AVAR: PICCININI
PARMA – SASSUOLO h. 15.00
TURRINI
IMPERIALE – TRINCHIERI
IV: MARINELLI
VAR: GIUA
AVAR: PEZZUTO
NAPOLI – UDINESE h. 18.00
ZANOTTI
CAPALDO – PASCARELLA
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PAIRETTO
CREMONESE – COMO h. 20.45
MARESCA
CECCONI – FONTEMURATO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CAMPLONE
LECCE – GENOA h. 20.45
DOVERI
PERETTI – MASTRODONATO
IV: MUCERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – CAGLIARI h. 20.45
GUIDA
PRETI – BERCIGLI
IV: AYROLDI
VAR: ABISSO
AVAR: CHIFFI
TORINO – JUVENTUS h. 20.45
ZUFFERLI
BACCINI – LO CICERO
IV: COLOMBO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARINI
H. VERONA – ROMA h. 20.45
SOZZA
ROSSI M. – LAUDATO
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MAGGIONI