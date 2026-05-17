La sconfitta contro la Fiorentina spedisce al sesto posto la Juve: col Toro non basterà vincere per un posto in Champions

Una domenica assolutamente negativa per la Juventus: la sconfitta con la Fiorentina dell’ex Vanoli e i concomitanti successi di Roma (sulla Lazio), Milan (sul Genoa) e Como (sul Parma) hanno spedito la squadra di Spalletti al sesto posto, fuori dalla zona Champions. A novanta minuti dal termine della stagione e con la sfida contro il Toro da giocare, non basterà ai bianconeri battere i granata perché ora la Juve non è più padrona del proprio destino. E così al termine della sfida ai ragazzi di D’Aversa la Juventus potrebbe ritrovarsi fuori dai primi quattro posti e quindi lontana dall’obiettivo.