Il difensore della Juventus, diffidato e oggi ammonito, non potrà giocare contro il Torino
Sarà squalificato dal giudice sportivo e salterà il derby: non ci sarà Gleison Bremer contro il Torino. Il difensore, già diffidato e ammonito contro la Fiorentina, sarà costretto a rinunciare alla sfida contro la sua ex squadra, quella granata.
E oggi speriamo di perdere. Il cagliari deve essere salvo che domenica a milano deve andarci in ferie…
Onore alla fiorentina, onore a vanoli
Cairese mer.da guarda e impara
Domenica spazziamoli via…. maledetti