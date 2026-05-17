Il difensore della Juventus, diffidato e oggi ammonito, non potrà giocare contro il Torino

Sarà squalificato dal giudice sportivo e salterà il derby: non ci sarà Gleison Bremer contro il Torino. Il difensore, già diffidato e ammonito contro la Fiorentina, sarà costretto a rinunciare alla sfida contro la sua ex squadra, quella granata.