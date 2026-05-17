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Il difensore della Juventus, diffidato e oggi ammonito, non potrà giocare contro il Torino

Sarà squalificato dal giudice sportivo e salterà il derby: non ci sarà Gleison Bremer contro il Torino. Il difensore, già diffidato e ammonito contro la Fiorentina, sarà costretto a rinunciare alla sfida contro la sua ex squadra, quella granata.

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ultimo aggiornamento: 17-05-2026

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Speruma torni Baffone
Speruma torni Baffone
18 minuti fa

E oggi speriamo di perdere. Il cagliari deve essere salvo che domenica a milano deve andarci in ferie…

Kawasaki77
Kawasaki77
42 minuti fa

Onore alla fiorentina, onore a vanoli
Cairese mer.da guarda e impara

Speruma torni Baffone
Speruma torni Baffone
43 minuti fa

Domenica spazziamoli via…. maledetti

Cagliari, 2 giocatori tornano in gruppo, ci saranno contro il Torino