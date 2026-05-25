Si chiude dopo un solo anno il percorso di Allegri al Milan: la proprietà ribalta tutti e chiude anche il rapporto con Tare, Moncada e Furlani

“Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell’Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club”. Con questo comunicato il Milan annuncia il ribaltone tra panchina e dirigenza. I quattro pagano ovviamente il finale di stagione, specialmente il ko in casa di ieri che ha condannato i rossoneri a restare fuori dalla Champions.

“Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile”.