Con un comunicato, il club biancoceleste conferma la rescissione consensuale tra il tecnico e la squadra capitolina

È notizia dell’ultima ora, nonostante fosse già nell’aria, che la Lazio cambierà allenatore in vista della prossima stagione. La società biancoceleste ha comunicato sui propri canali ufficiali la separazione consensuale con l’allenatore Maurizio Sarri. Sarri lascia la Lazio per la seconda, dopo i 3 anni passati a sponda laziale dal 2021 al 2024, il tecnico era tornato nella stagione appena conclusa per guidare la Lazio in un momento di forte difficoltà per via del blocco sul mercato e del clima di forte contestazione nei confronti del presidente Lotito, tuttavia non è riuscito a portare la squadra oltre al 9° posto in classifica.

Il tecnico, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe essere vicino all’approdo all’Atalanta che lo tiene sott’occhio come guida tecnica per la prossima stagione di Serie A.