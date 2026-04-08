In occasione della 32a giornata di campionato i granata ospiteranno all’Olimpico Grande Torino la squadra veneta

Sabato 11 aprile il Torino ospiterà il Verona in casa per la gara valida per la 32a giornata di campionato.

Per entrambe le squadre sarà una sfida delicata, che vedrà opporsi due formazioni che al momento mantengono lo stesso obiettivo: mantenere la categoria anche per la prossima stagione. Chi avrà più da perdere sarà però il Verona, che attualmente penultimo in classifica ha ben 9 punti di distanza dalla prima posizione valida per la salvezza.

Orban principale pericolo offensivo

Il secondo peggior attacco del campionato arriverà a Torino con voglia di fare punti dopo le ultime tre sconfitte arrivate senza aver messo a referto neanche una rete. Nonostante le difficoltà mostrate sottoporta, il Verona potrà però contare su Orban, il centroavanti nigeriano a quota 7 gol in campionato. Oltre all’attaccante di peso, la squadra veneta potrà contare su un esterno di centrocampo che dall’inizio della stagione si è distinto con una serie di buone prestazioni, che l’hanno reso il secondo miglior marcatore della rosa. Belghali è infatti l’esterno sinistro nel 3-5-2 che dall’inizio del campionato ha già registrato due reti, dato che lo rende un appetibile obiettivo di mercato per diverse squadre di Serie A.

Montipo al comando della difesa

Il reparto difensivo del Verona è considerato uno dei più fragili del campionato. Il leader della retroguardia è il portiere Montipo, che seppur sia un veterano della Serie A ha comunque registrato fin’ora una serie di risultati deludenti. La difesa di riferimento composta da Nelsson, Edmundsson e Frese avrà il compito di arginare le avanzate del Torino e di sostenere la mediana veneta composta da un giocatore d’esperienza come Gagliardini e un centrocampista di qualità come Bernede, che ha spesso attribuito imprevedibilità al reparto.