Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 32a giornata di Serie A: per i granata al VAR Marini e Meraviglia
A pochi giorni dall’inizio della 32a giornata di Serie A, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di campionato. Ad arbitrare Torino-Verona sarà Bonacina, accompagnato da Yoshikawa e Pistarelli e dal quarto uomo Manganiello. Al VAR ci sarà Marini che verrà assistito da Meraviglia.
Le designazioni arbitrali
ROMA – PISA Venerdì 10/04 h. 20.45
FELICIANI
BINDONI – TEGONI
IV: MARIANI
VAR: GIUA
AVAR: DI PAOLO
CAGLIARI – CREMONESE Sabato 11/04 h. 15.00
DOVERI
BERCIGLI – FONTANI
IV: MARINELLI
VAR: GUIDA
AVAR: MAZZOLENI
TORINO – H. VERONA Sabato 11/04 h. 15.00
BONACINA
YOSHIKAWA – PISTARELLI
IV: MANGANIELLO
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN – UDINESE Sabato 11/04 h. 18.00
MARCHETTI
IMPERIALE – FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
ATALANTA – JUVENTUS Sabato 11/04 h. 20.45
MARESCA
BERTI – DEI GIUDICI
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: CAMPLONE
GENOA – SASSUOLO h. 12.30
RAPUANO
DI GIOIA – MORO
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GUIDA
PARMA – NAPOLI h. 15.00
DI BELLO
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: ABISSO
AVAR: MARINI
BOLOGNA – LECCE h. 18.00
COLOMBO
PERROTTI – CECCON
IV: CREZZINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
COMO – INTER h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI
FIORENTINA – LAZIO Lunedì 13/04 h. 20.45
FABBRI
VECCHI – ZINGARELLI
IV: PERRI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO