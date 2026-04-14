32 a giornata, il giudice sportivo: squalificato Ismajli per somma di ammonizioni; squalificati anche Berardi e ben 3 giocatori del Genoa

Terminata la 32a giornata di Serie A, sono state rese note le decisioni del giudice sportivo in merito alle sanzioni emesse dai direttori di gara durante questo weekend di campionato e ad alcune ammende a tifoserie e giocatori. Coinvolto tra le tante sanzioni anche il Torino, nello specifico Ardian Ismajli, che ha ricevuto la sua quinta ammonizione, che lo porterà dunque a saltare la prossima partita in trasferta contro la Cremonese che, a differenza dei granata, arriverà al match senza squalificati; l’unica sanzione verso i grigiorossi è stato infatti il cartellino giallo a Terracciano, ancora lontano anche solo dal rientrare in diffida.

Gli squalificati in vista della 33a giornata

Oltre a Ismajli, ci sono molti altri giocatori che sono stati squalificati in vista della prossima settimana, ecco quali:

Berardi (Sassuolo): espulso per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto;

Ellertsson (Genoa): espulso per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel cha adduce agli spogliatoi, spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni squadra;

Doig (Sassuolo): quinta ammonizione e squalifica per un turno;

Sucic (Inter) quinta ammonizione e squalifica per un turno;

Frendrup (Genoa): quinta ammonizione e squalifica per un turno;

Malinovskyi (Geboa): quinta ammonizione e squalifica per un turno.

Entrano invece in diffida Leao (Milan), De Ketelaere (Atalanta), Pedro (Lazio), Valentini (Verona), Tourè (Pisa), Kristensen (Udinese).

Multato Noslin per simulazione

Oltre alle sanzioni disciplinari anche diverse ammende comminate, nei confronti di giocatori e club. Ammenda da €2.000,00 per Tijani Noslin (Lazio) per aver simulato di aver subito un intervento falloso all’interno dell’area di rigore avversaria.

Multate inoltre, rispettivamente di €3.000,00 e €2.000,00, Bologna e Roma per via del lancio, da parte dei propri sostenitori, di alcuni fumogeni all’interno del campo da gioco, nel primo caso in più momenti della gara, nel secondo esclusivamente al 30′.

Infine, multato di €4.000,00 il Cagliari per aver, senza motivo, ritardato di 3 minuti l’inizio della gara.