Il Bologna ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico, che lascia dopo due anni i rossoblù

Nel periodo di valzer delle panchine arriva una nuova ufficialità, dopo l’addio di Sarri alla Lazio, è Vincenzo Italiano a lasciare il Bologna. Il tutto è stato ufficialmente comunicato dal club emiliano sui propri canali ufficiali, con l’annuncio della risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore, che ha ritenuto chiuso il suo ciclo con il Bologna. Italiano lascia i rossoblù dopo due ottimo anni e con una coppa in più in bacheca: la Coppa Italia vinta nel maggio della passata stagione.