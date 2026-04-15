In occasione della 33a giornata di campionato la Cremonese ospiterà allo Zini il Torino

Domenica 19 aprile Il Torino di D’Aversa farà visita alla nuova Cremonese di Giampaolo per la gara valida per la 33a giornata di Serie A. Sarà una sfida di rilevante importanza soprattutto per la Cremonese che, attualmente al 17° posto in classifica a parimerito con il Lecce 18°, deve riscattare la sconfitta rimediata nello scontro salvezza contro il Cagliari e guadagnare punti vitali. Il Torino, invece, dopo la sembra aver ipotecato la salvezza salendo alla 12a posizione in classifica.

Bonazzoli, il capocannoniere dei grigiorossi

In una situazione di classifica complicata una delle ancora di salvezza è sicuramente Federico Bonazzoli, attaccante ex Toro attualmente a 7 gol e 2 assist in stagione. Il numero 90 dei Cremonesi è protagonista di un’annata sicuramente prolifica nonché la migliore, per ora, delle sue ultime 4. I grigiorossi, in virtù delle condizioni fisiche precarie di Jamie Vardy (5 gol e 2 assist in stagione), hanno bisogno a maggior ragione del loro capocannoniere per cercare di mantenere la categoria.

Giampaolo, prima l’esordio convincente poi le difficoltà

Il tecnico, anche lui ex Toro, è subentrato al posto di Davide Nicola esonerato a seguito della sconfitta subita contro la Fiorentina che ne ha sancito il destino. Giampaolo ha fatto il suo esordio contro il Parma riportando la Cremonese alla vittoria dopo più di 3 mesi dall’ultima volta, facendo presagire a una reazione immediata. Invece, nella due gare successive contro Bologna e Cagliari sono arrivate due sconfitte consecutive e, ora, il tecnico deve rialzarsi.

Audero, le buone prestazioni non bastano

Nonostante la sconfitta subita nell’ultima gara contro il Cagliari, Emil Audero ha salvato più volte la sua squadra con grandi interventi dimostrando di essere l’ultimo a mollare. Nonostante le buone prestazioni la Cremonese conta comunque 47 gol subiti, un numero a cui Giampaolo dovrà trovare rimedio insieme alla retroguardia difensiva.