Sono state rese note le formazioni ufficiali di Torino-Verona, gara in programma alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino
Manca poco meno di un’ora al calcio d’inizio di Torino-Verona. Si gioca alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 32^ giornata di Serie A. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. D’Aversa con una sola sorpresa in mezzo al campo: né Prati né Ilkhan ma gioca Casadei. Verona che manda in panchina Orban e al suo posto con Bowie in attacco gioca Harroui. Di seguito le scelte ufficiali.
Torino-Verona: le formazioni ufficiali
Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Tameze, Lazaro, Biraghi, Prati, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.
Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson; Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Harroui, Bowie. A disp. Perilli, Toniolo, Slotsager, Valentini, Fallou, Niasse, Bradaric, Lirola, Al-Musrati, Orban, Isaac, Ajayi, Sarr, Mosquera. All. Sammarco.