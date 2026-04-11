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Le parole di Pedersen prima della gara casalinga contro il Verona valevole per la 32a giornata di Serie A

Così Pedersen ha parlato dell’imminente sfida al Verona: “Mi sento felice, è sempre bello giocare col sorriso e sentirsi sempre più a disposizione e soprattutto fa parte anche del processo affrontare momenti abbastanza complicati“, ha spiegato. Poi su D’Aversa e sulla fiducia ritrovata: “Voglio chiudere la stagione nel migliore modo possibile, da quando D’Aversa è arrivato ho trovato sempre maggiore fiducia, ha creduto in me e mi fa giocare di più. Voglio continuare così”.

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ultimo aggiornamento: 11-04-2026

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