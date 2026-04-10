Prima di Torino-Verona verrà disputata una partita di Philadelfia Junior Cup, seguita dalla sfilata delle Academy granata

Il Torino FC ha reso noto sul proprio sito che prima della sfida che andrà in scena domani tra Torino ed Hellas Verona, verrà disputata la partita tra gli oratori Auxilium San Luigi e Duomo Chieri nell’ambito della manifestazione Philadelfia Junior Cup, organizzata con Lega Serie A e CSI; il match si giocherà proprio nello stadio Olimpico Grande Torino, alle ore 13.00. A seguire, prima dell’ingresso in campo di Torino e Verona, le Academy granata sfileranno a bordocampo, prima di assistere al match della prima squadra. Nell’intervallo vi saranno invece i bambini della Scuola Calcio del Torino For Disable, che saluteranno i tifosi presenti allo stadio, anch’essi con un giro di campo.

Ricordo di Ismael

È poi bene ricordare che prima del fischio d’inizio di Torino-Verona si osserverà un minuto di silenzio in memoria del piccolo Ismael, giocatore della scuola calcio granata che ha prematuramente perso la vita in un recente incidente stradale.