Con una salvezza ormai quasi raggiunta, D’Aversa pensa al futuro e spera in prolungamento del suo contratto con il Torino

Manca ormai veramente poco al Torino per poter definire ufficialmente raggiunto l’obiettivo salvezza, motivo per cui Roberto D’Aversa è stato chiamato a sostituire Marco Baroni alla guida del Torino durante il corso di questa stagione. Il tecnico pescarese è arrivato al Toro firmando un contratto che l’avrebbe vincolato ai colori granata solamente fino a fine stagione, senza nessun’opzione per il rinnovo già inserita all’interno della proposta contrattuale della dirigenza del Torino. Tuttavia, visto il bel rendimento avuto fino ad oggi dalla sua squadra, si inizia ad ipotizzare che il suo futuro possa ancora essere all’interno delle mura del Filadelfia.

Le parole del tecnico

Durante l’odierna conferenza stampa di presentazione del match che il Torino dovrà affrontare domani contro l’Hellas Verona, l’allenatore ex Parma ha parlato del suo futuro in questi termini: “La società ha ragionato sui tre mesi con me ma nel mio orgoglio c’è la volontà di aprire un discorso col club, a me interessa il rapporto con i ragazzi, il mio intento era cercare di portare il Toro dove merita e far sì che i valori emergessero“.

Parole che fanno intendere chiaramente la volontà di D’Aversa di rimanere al Torino anche per la prossima stagione, ma la società sarà disposta a mettere il proprio futuro in mano a quello che, seppur inizialmente, doveva essere soltanto un traghettatore verso la salvezza?

I risultati di D’Aversa

Una cosa è innegabile, in pochissimo tempo D’Aversa ha fatto quasi tutto ciò che Baroni, che doveva essere colui che avrebbe “alzato l’asticella”, non è riuscito a fare: ha compattato il gruppo, reso più solida la difesa, dato continuità a una formazione che precedentemente era in continuo mutamento da una settimana all’altra. I risultati ne sono la prova, perché ad oggi, se si contasse solamente il periodo dopo l’arrivo di D’Aversa al Toro, i granata sarebbero addirittura quinti in classifica. Adesso rimangono ancora 7 partite all’allenatore del Torino per convincere la dirigenza del club a prolungargli il contratto in vista della prossima stagione ’26/’27: per riuscire a ottenere il rinnovo dovrà però convincere Cairo a suon di risultati e bel gioco.