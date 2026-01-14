Carriera calcistica e caratteristiche tecniche del terzino sinistro del Benfica Rafa Obrador, vicino al trasferimento in granata

Con Biraghi e Nkounkou ufficialmente sul mercato – è stato lo stesso direttore Petrachi a confermarlo – il Toro si muove in fretta e furia per cercare un nuovo esterno sinistro e sembrerebbe esserci riuscito, sempre più vicino l’accordo definitivo per Rafa Obrador, terzino sinistro classe 2004 in forza al Benfica. I granata sembrano aver trovato l’accordo con il giocatore e con il club portoghese, mentre restano da limare alcuni dettagli con il suo ex-club, il Real Madrid, a cui è legato da alcune condizioni seguenti al trasferimento al Benfica.

Obrador, dal Real Madrid al Benfica

La carriera del giocatore spagnolo inizia nelle giovanili del Mallorca, vicino al suo luogo di nascita, Campos, nella stagione 21/22 si trasferisce nelle giovanili del Real Madrid con cui disputa il campionato under 18, per poi trasferirsi a metà stagione nella squadra under 19. L’anno seguente, sempre a metà stagione viene aggregato alla seconda squadra del Real Madrid, il Real Madrid Castiglia e nella stagione 23/24 viene mandato in prestito al Deportivo La Coruña, con cui resta fino al gennaio del 2025, dopodiché tornato a Madrid trascorre lì un anno (sempre con il Castiglia) e va in prestito al Benfica un anno dopo. In totale nella sua carriera ha disputato 115 partite ufficiali.

Di particolare rilevanza la stagione 23/24 con il Real Madrid Castiglia, con 34 presenze e 4 assist e quella 24/25, in cui, con il Deportivo La Coruña, ha messo a referto 33 presenze e 1 assist. Ancora a 0 invece l’ammontare dei gol.

Caratteristiche tecniche

Il giocatore è di piede mancino, caratteristica che serve come il pane al Toro su quella fascia e, seppur più adatto e abituato alla difesa a 4, può essere un’incognita importante come quinto di centrocampo. Buona fisicità, alto 180 centimetri, può essere il profilo adatto per il Toro di Baroni.