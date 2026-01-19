Il 26 granata ha giocato due partite consecutive da titolare in campionato, ma in entrambe le occasioni ha deluso

Ciryl Ngonge ha figurato nell’11 titolare in due partite consecutive, cosa che non accadeva da novembre. Nonostante l’emergenza in attacco dettata dal forfait a sorpresa di Zapata e dalle condizioni fisiche precarie di Simeone, l’attaccante belga stecca ancora una volta scivolando sempre più in fondo nelle gerarchie di Baroni.

Un giocatore fuori ruolo

A onore del vero il talento belga gioca fuori posizione da più di due mesi, a testimonianza di un mercato estivo fallimentare in numerosi aspetti. Ngonge nasce come esterno d’attacco, forte nell’uno contro uno e con la caratteristica principale di partire dall’esterno e rientrare verso l’interno del campo. Caratteristiche che ben si sposavano nell’inizale 4-2-3-1 delineato da Baroni, ma che poco centrano con l’attuale modulo in cui non è in grado di incarnare il ruolo di punta. L’attaccante centrale, infatti, ha caratteristiche del tutto diverse che prediligono la protezione del pallone e l’inserimento in profondità, attitudini che hanno solo 3 giocatori in rosa: Adams, Simeone e Zapata.

Dalla Roma alla Roma: due mesi dopo l’assist al Cholito

A due mesi di distanza dalla sua prima buona prestazione in granata all’Olimpico di Roma, il giocatore non ha avuto ne un’involuzione ne tanto meno un’evoluzione. L’ex Verona, durante la partita di andata contro la Roma, ha servito l’assist del definitivo vantaggio granata mettendo la ciliegina sulla torta a una prestazione finalmente positiva. Da quel match in poi, oltre la prodezza contro il Parma, non ha più inciso e il cambio di modulo è stato il colpo di grazia. Pertanto l’attaccante mancino non è andato incontro ne a un peggioramento ne tanto meno a un miglioramento, ma è rimasto lo stesso giocatore di allora, con pregi e difetti, con l’unica differenza di aver perso la titolarità.