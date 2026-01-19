Altra prova insufficiente della difesa granata che concede troppo all’attacco giallorosso. Dybala e compagni ringraziano

Seppur sia diventato oramai un clichè parlare degli errori, talvolta orrori, della difesa granata, la situazione non cambia e il primato di “difesa peggiore del campionato” è sempre ben custodito. La prova del Grande Torino è una delle tante sbavature difensive della stagione, stadio in cui i granata hanno subito 20 delle 36 reti totali. Una solidità difensiva che non trova continuità e mai lo ha fatto nel corso di queste partite e soprattutto il fattore casalingo che non è più rilevante positivamente.

Una difesa spettatrice in entrambi i gol

Quello che desta preoccupazione non sono tanto le qualità tecnico-tattiche dei giocatori (anche se sarebbe lecito pensarlo), quanto l’atteggiamento spesso troppo remissivo che da modo agli avversari di fare ciò che vogliono quando vogliono. Un atteggiamento incomprensibile e inammissibile per una squadra di Serie A e soprattutto per dei tifosi che condannano da sempre tale comportamento rivendicandone invece uno grintoso e combattivo. Ebbene tale condotta non si evince in occasione della segnatura di entrambe le reti della Roma, dove i granata osservano le movenze degli attaccanti giallorossi. Nel primo gol Dybala trova certamente una traccia splendida per servire Malen, ma Tameze e Lazaro sono colpevoli nel non coprire la linea di passaggio partecipando alla dormita generale. Il secondo gol è la foto dell’atteggiamento della squadra: Dybala scarica un potente mancino dal limite dell’area, ancora una volta con Coco che gli concede il piede sinistro, e dopo la splendida parata di Paleari la difesa è immobile nella ribattuta, in particolare ancora Coco che si ferma inspiegabilmente. Dopo il recupero di Mancini, Dybala appoggia indisturbato il pallone in rete

Una squadra senza punti di riferimento

Alle prestazioni scialbe della difesa si aggiunge la totale assenza di un leader che diriga la retroguardia con personalità. Se prima questa figura era riscontrabile in Maripan, ora non è più così certo dato il suo mancato impiego per scelta tecnica. Pertanto il Toro dovrebbe ripartire da un punto di riferimento senza il quale i granata navigano nel buio.