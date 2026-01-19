Il portiere è vicino al club in cui ha già militato: lo ha annunciato l’allenatore della squadra rumena

Daniel Pancu lo ha dato quasi per certo. Mihai Popa, il terzo portiere del Torino, in granata dal 2023 ma mai protagonista col club, è vicino al Cluj: si tratta della squadra nella quale l’estremo difensore ha già giocato nell’ultima stagione. Allora si era trasferito in prestito dal Torino, in modo da trovare spazio e riuscire finalmente a giocare. Potrebbe accadere di nuovo. “Popa domani dovrebbe essere qui”, ha dichiarato il tecnico del Cluj nella giornata di domenica.

Anche Israel in uscita

In movimento, quindi, anche il reparto dei portieri. In attesa che venga definita la situazione di Israel (vuole giocare ma a Torino ha ormai perso il posto, quello che ormai è di Paleari) e di conseguenza che la dirigenza granata trovi comunque un sostituto, si muoverà anche il terzo portiere, Popa, che non ha mai avuto un’occasione in granata.