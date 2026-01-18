Adam Masina ha lasciato per infortunio il campo nel finale del match tra Marocco e Senegal per la conquista della Coppa d’Africa

Finisce con un infortunio il percorso in Coppa d’Africa di Adam Masina, che durante la finale contro il Senegal, si è infortunato (il problema sembra muscolare) e ha lasciato il campo all’ottantanovesimo minuto, venendo sostituito da El Yamiq. Nonostante ciò resta positivo il percorso del difensore centrale granata, di cui bisognerà capire le condizioni post-infortunio in vista del rientro a Torino, previsto a breve. Il Torino ha già un’emergenza numerica in difesa e perdere un altro giocatore in quel reparto sarebbe veramente una ulteriore beffa. Masina ha giocato titolare e ha lasciato il campo prima del novantesimo e del caos rigore.

L’incredibile caos sul rigore del Marocco

Caos partito quando col risultato fermo sullo 0-0 l’arbitro assegna nel recupero un calcio di rigore al Marocco, che (ad essere onesti), è stato abbastanza generoso. Da quel momento scoppia il caos, il Senegal protesta e decide di uscire dal campo in segno di disapprovazione, dopo diversi minuti i senegalesi rientrano in campo, consapevoli che in caso contrario avrebbero semplicemente perso a tavolino la finale. A battere il rigore, mentre si è abbondantemente superato il 100′ minuto, è Brahim Diaz, che compie la più grande ingenuità possibile, fa il cucchiaio, sbagliando il rigore che sarebbe valso la coppa. Mendy, infatti, blocca in serenità. Un momento destinato ad entrare nella storia del calcio, anche perché ad aumentare l’epicità del momento è il gol di Gueye a inizio supplementari che porta il Senegal in vantaggio e posi a vincere la Coppa d’Africa, mentre Brahim Diaz si abbandona alle lacrime.