Toro.it

La rivelazione del presidente Cairo sulla presenza di Obrador allo stadio per Torino-Roma

Il presidente granata Urbano Cairo ha fatto presente, al termine della sfida persa dai granata per 0à2 contro la Roma di Gianpiero Gasperini, della presenza in tribuna di Rafa Obrador, prossimo al trasferimento ufficiale in granata dal Benfica. Domani svolgerà le visite mediche e si arruolerà alla rosa di Baroni, sarà lui il colpo di Petrachi per la fascia sinistra.

Gianluca Petrachi (L), sporting director of Torino FC, and Urbano Cairo, chairman of Torino FC, attend the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 18-01-2026

Iscriviti
Notificami
16 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
mavafancairo
mavafancairo
19 minuti fa

e chissenefotte !
CARIE CREPAAAAAAAAAAAA

Last edited 18 minuti fa by mavafancairo
Policano
Policano
31 minuti fa

Dopo avere visto i ns laterali si sarà detto “Mha… Magari qui gioco”

Sogno granata
Sogno granata
48 minuti fa

E avendo visto la partita ha deciso di ripartire subito dopo…

Scimmionelli
Scimmionelli
32 minuti fa
Reply to  Sogno granata

Piu’ facile se ne riparta dopo che legge gli zerotreiniu.
I tordogobbi infiltrati, invece, non fanno testo.

Eporedia
Eporedia
29 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Sputa..non ingoiare…stupida scimmia gobba…

Kawasaki77
Kawasaki77
16 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Ma hai ancora il coraggio di farti vedere stupido scimpanzé? Ma non avete un minimo di decenza, amor proprio e onestà voi schifosi cairoti?

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
8 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Lui, in particolare, proprio no.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
10 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Di cogli.one…ma sta conference league?

Cairo: “Mi aspettavo molto meglio. Zapata? Il mercato non c’entra”