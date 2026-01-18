La rivelazione del presidente Cairo sulla presenza di Obrador allo stadio per Torino-Roma

Il presidente granata Urbano Cairo ha fatto presente, al termine della sfida persa dai granata per 0à2 contro la Roma di Gianpiero Gasperini, della presenza in tribuna di Rafa Obrador, prossimo al trasferimento ufficiale in granata dal Benfica. Domani svolgerà le visite mediche e si arruolerà alla rosa di Baroni, sarà lui il colpo di Petrachi per la fascia sinistra.